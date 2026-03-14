Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа

Экс-генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном крахе НАТО при Трампе

Tекст: Вера Басилая

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBC заявил, что не исключает вероятности краха альянса в текущий президентский срок Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Столтенберг также выразил сомнения в том, что НАТО окажется еще глубже втянуто в противостояние США и Израиля с Ираном. Тем не менее он подчеркнул, что возможная эскалация этого конфликта может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

Ранее Дональд Трамп критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточный вклад в оборонные расходы и настаивал на том, чтобы все участники альянса увеличили свои военные бюджеты до 5% от ВВП. По мнению Столтенберга, подобная риторика усиливает напряженность внутри блока и ставит под вопрос дальнейшее единство альянса.

Столтенберг усомнился в перспективах долгого пребывания США в составе организации.

Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

Экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил о риске прекращения существования объединения в его нынешнем виде.