В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

    14 марта 2026, 17:24 • Новости дня

    Премьер Голоб заявил о рисках присоединения Словении к лагерю Орбана в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения, что победа оппозиции приведет к сближению страны с политикой Венгрии в отношении Брюсселя.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

    Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

    По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

    По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.


    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    Власти признали взрыв в еврейской школе Амстердама нападением на общину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    12 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    Украина в ноте к Венгрии отвергла даты визита инспекторов на «Дружбу»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой сообщил, что предложенные Будапештом даты визита делегации для инспекции приостановленного нефтепровода «Дружба» являются «неприемлемыми».

    Украинская сторона предложила венгерским коллегам согласовать новые сроки визита через дипломатические каналы и подчеркнула, что делегацию должен возглавлять заместитель министра энергетики Габор Цепек, передает РИА «Новости».

    В ответ на приезд венгерской комиссии официальный представитель МИД Украины заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Документ с позицией украинской стороны опубликовало издание Hromadske.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее сообщил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», однако пока остается неясным, будут ли венгерских представителей допущены на Украину для проведения инспекции.

    Ранее Владимир Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    12 марта 2026, 05:24 • Новости дня
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет Politico.

    По данным Politico, Зеленский, отвечая на вопрос, не зашел ли он «слишком далеко», заявил, что «не верит» в пользу «дипломатического молчания», если речь идет об Орбане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать ВСУ номер телефона Орбана после блокировки Венгрией очередного кредита от Евросоюза для Украины. Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Орбана. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил своим дочерям и попросил их не бояться.

    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня
    США начали расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    13 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    Tекст: Вера Басилая

    На фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах, сообщает Politico.

    Новые обвинения в адрес еврокомиссара по расширению Марты Кос о сотрудничестве с югославской секретной полицией в 1980-х годах прозвучали на фоне предстоящих выборов в Словении, пишет Politico.

    Словенский депутат Европарламента Романа Томц, представляющая крупнейшую группу в парламенте – Европейскую народную партию, направила письмо Еврокомиссии, в котором заявила о наличии новых доказательств и потребовала расследования.

    Томц подчеркнула, что Кос не была честна, когда заявляла, что не сотрудничала со спецслужбой. По словам представителя группы ЕНП, Кос не опровергла новые обвинения, и теперь ей предстоит дать разъяснения. В то же время официальный представитель Еврокомиссии отметил, что Кос прошла тщательную проверку при назначении и была утверждена парламентом вместе с другими комиссарами.

    Близкий к офису комиссара источник отметил, что Кос осознает возможное использование обвинений в политической борьбе перед выборами, однако продолжает работу в прежнем режиме. Ожидается, что на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник Кос зададут вопросы по поводу этих обвинений.

    Во вторник Томц представила книгу словенского автора Игора Омерзы с документами, которые, по ее словам, подтверждают связь Кос с разведкой Югославии. На слушаниях в 2024 году Кос заявила: «Я никогда не была сотрудником или осведомителем секретной службы Югославии», назвав обвинения ложью и дезинформацией.

    Ранее Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах Евросоюза.

    13 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует использовать многочисленную диаспору на Украине для противодействия действиям Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt.

    Венгрия собирается использовать венгерскую диаспору на Украине для защиты своих интересов, передает РИА «Новости».

    По данным немецкой газеты Junge Welt, речь идет о примерно 150 тыс. этнических венгров, составляющих около 12,5% населения западных регионов страны.

    В статье подчеркивается, что закрытие нефтяного трубопровода из России нанесло Венгрии значительный экономический ущерб, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России.

    Публикация Junge Welt указывает, что у Будапешта есть разные инструменты воздействия на этнических венгров. Также сообщается, что в случае победы Виктора Орбана на апрельских выборах ситуация может стать еще более напряженной.

    Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с Виктором Орбаном.

    Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит от Евросоюза для Украины.

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    12 марта 2026, 05:00 • Новости дня
    Дмитриев назвал фон дер Ляйен «убийцей экономики»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии стала «убийцей экономики», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента России Кирилл Дмитриев.

    «Урсула, «убийца экономики», – указал Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Дмитриев обвинял Урсулу фон дер Ляйен в деиндустриализации и упадке Евросоюза. Спецпредставитель президента России призывал главу ЕК к отставке из-за неудачи с экспроприацией активов России.

    12 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFE

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал законопроект, позволяющий Варшаве получить военные кредиты от Евросоюза по программе SAFE.

    Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал участие страны в европейской программе военных кредитов SAFE, передает ТАСС. Решение президента было объявлено в прямом эфире национального канала TVP Info.

    В своем обращении к гражданам Навроцкий заявил: «Я принял решение, что не подпишу закон, который позволит Польше получить кредит по программе SAFE».

    Он также подчеркнул: «Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности».

    По словам Навроцкого, подобный кредит станет финансовым бременем для будущих поколений граждан страны. Президент выразил опасения, что Брюссель может прекратить финансирование в случае несоблюдения навязываемых условий.

    Навроцкий предложил альтернативу – финансировать развитие польского военно-промышленного комплекса за счет прибыли национального банка.

    Ранее Еврокомиссия объявила о выделении 150 млрд евро в виде низкопроцентных кредитов для оборонных нужд стран ЕС, из которых Польша должна получить 43,7 млрд евро.

    Окружение президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, увидев в ней отход от политики сотрудничества с Вашингтоном в пользу поддержки местных производителей.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    В Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил тревогу из-за решения США по российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    11 марта 2026, 23:05 • Новости дня
    Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский неуважительно высказался о визите венгерской делегации на Украину для инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    По словам Зеленского, ему неизвестно, зачем приехала венгерская делегация. «Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщал, что венгерская комиссия отправилась на Украину для инспекции остановленного Киевом нефтепровода «Дружба», однако не было ясно, допустят ли делегацию на территорию страны. На приезд делегации отреагировал МИД Украины, подчеркнув, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом исключительно как туристы.

    В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский «лжет», поскольку Венгрия «в официальной дипломатической ноте сообщила украинцам, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком отправится на Украину». Кроме того, была запрошена «встреча с министром энергетики Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

