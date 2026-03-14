    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    14 марта 2026, 16:54 • Новости дня

    Россия и Венесуэла обменялись поздравлениями по случаю годовщины дипотношений

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль обменялись поздравлениями по случаю 81-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений, выразив стремление к развитию сотрудничества.

    Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иван Хиль обменялись поздравительными посланиями в честь 81-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В официальном сообщении подчеркивается, что Москва и Каракас намерены продолжать укреплять двусторонние политические контакты и развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Российская сторона также заявила о стремлении работать на международной арене ради построения справедливого многополярного мира.

    В поздравительных телеграммах отмечено, что обе страны нацелены на расширение взаимодействия как в политической, так и в экономической областях. Ведомства выразили уверенность, что партнерство между Россией и Венесуэлой продолжит динамично развиваться.

    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    14 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из российских магазинов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки иранского шафрана на российский рынок приостановлены, что может привести к росту цен до 2,5 тыс. рублей за грамм, пишут СМИ.

    Иранский шафран может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza. Новые партии иранской пряности перестали поступать в страну, что уже вызывает обеспокоенность участников рынка относительно доступности товара и ценовой ситуации.

    Сейчас стоимость одного грамма шафрана составляет в среднем от 350 до 700 рублей, а отдельные сорта из Ирана доходят до 1,8 тыс. рублей за грамм. В случае отсутствия новых поставок цена может увеличиться до 2,5 тыс. рублей за грамм, предупреждают эксперты.

    Если перебои с поставками затянутся, российские компании начнут искать альтернативных поставщиков шафрана из Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с марта правительство Ирана ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию. Иранские власти объяснили этот шаг необходимостью обеспечить продовольственную безопасность населения на фоне военных действий.

    Но позже в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявили об отсутствии дефицита иранских товаров и резкого подорожания.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший премьер-министр России охарактеризовал события на Украине после распада СССР как трагедию, отметив, что это мнение разделяют все, включая президента.

    Вся постсоветская история Украины является трагедией, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью ТАСС. По его словам, подобное мнение разделяют многие, включая руководство России.

    «Я вам честно скажу, после распада Советского Союза, то, что случилось сейчас с Украиной, – я считаю, это трагедия», – подчеркнул Степашин. Он отметил, что эти взгляды разделяет и президент России Владимир Путин.

    По мнению экс-премьера, понимание трагичности ситуации на Украине лежит в основе решения о проведении специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году. Ранее Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь.

    Экс-премьер также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев.


    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Земле регистрируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, она стала уже второй в марте, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

    По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

    В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

    На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

    Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

    А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.


    14 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Россиянка Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия завоевала пятую золотую медаль на Паралимпиаде, горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе и стала двукратной чемпионкой.

    Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в Италии в дисциплине слалом. Эта победа сделала россиянку двукратной чемпионкой Игр, передает ТАСС.

    Второе место на пьедестале заняла представительница Китая Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером соревнований стала канадская спортсменка Микаэла Госселин.

    Двадцатитрехлетняя спортсменка демонстрирует выдающиеся результаты на текущих соревнованиях. Ранее она уже стала чемпионкой в супергиганте, выиграла серебро в гигантском слаломе и заняла третье место в скоростном спуске.

    Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант.

    Позднее спортсменка принесла сборной России серебро в гигантском слаломе.

    Президент Владимир Путин направил победительнице поздравительную телеграмму.

    13 марта 2026, 23:54 • Новости дня
    Дело завели на подростка за поджог двух АЗС в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджог две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено в отношении пятнадцатилетнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, передает РИА «Новости».

    Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, подросток действовал по указаниям неизвестных, которые связывались с ним по телефону.

    Пожары произошли на автоматизированных автозаправочных станциях на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествий полностью выгорели две бензоколонки. Полицейские установили личность злоумышленника и допросили его.

    «Следователем Следственного отдела ОМВД России 'Истринский' в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

    Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», – заявила Петрова. Дела расследуются по статьям об умышленном уничтожении имущества и о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета.

    В подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег его, пострадавших нет. В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но сотрудники успели предотвратить взрыв.

    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    14 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Мишустин поручил ввести новые меры поддержки интеллектуальной собственности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин определил комплекс поручений для совершенствования поддержки инноваций, защиты прав и налоговых стимулов в сфере интеллектуальной собственности.

    Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Как отмечается в сообщении кабмина, ожидается запуск дополнительных мер для поддержки новых разработок, повышения их коммерческой эффективности и совершенствования механизмов защиты прав.

    Среди ключевых поручений – разработка до 15 декабря предложений по развитию рынка интеллектуальных прав с расширением банковского кредитования под залог этих прав. Этой задачей займутся Минэкономразвития, Роспатент, Минфин и Банк России. К этой же дате должно быть предложено создание системы финансирования проектов с высокой долей интеллектуальной собственности на разных стадиях развития.

    До 19 августа Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Минпромторг, ФНС и Роспатент должны подготовить предложения по изменению администрирования налоговых льгот на расходы по НИОКР, включая возможность списания таких расходов в периоде их осуществления и применение повышающих коэффициентов. Также планируется предложить новый механизм налогового стимулирования затрат компаний на технологическую независимость.

    Отдельное внимание уделено совершенствованию правовой охраны интеллектуальных результатов. Ряд министерств и ведомств проведет анализ проблем и рисков в области регистрации, передачи и управления такими правами в рамках национальных проектов, с итоговым докладом до 30 сентября.

    Кроме того, до октября 2028 года Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Роспатент должны внедрить отраслевые модули по интеллектуальной собственности в образовательные программы колледжей и вузов. Это должно повысить уровень компетенций в данной сфере у будущих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на отчете в Госдуме Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    Он также отметил, что Россия признана одним из мировых лидеров по внедрению цифровизации госуслуг по оценке Всемирного банка. Кроме того, по словам премьера, платформенная экономика в России развивается не только в сфере маркетплейсов, но и в области медицины и логистики.

    14 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Асафов: ЕР подходит к развитию инфраструктуры по принципу «важно все, что окружает человека»
    @ er.ru

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» не только планирует долгосрочные инициативы по повышению качества жизни граждан, но и откликается на проблемы, требующие внимания «здесь и сейчас». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Александр Асафов по итогам второго окружного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону, посвященного ЖКХ и жилищному строительству.

    «Владимир Путин неслучайно говорит: важно все, что окружает человека. Поэтому повестка форума была крайне широкой, но магистральное направление очевидно – повышение качества жизни граждан. Это и доступность жилья, и совершенствование ипотечных программ, и развитие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и комплексное развитие территорий. В рамках перечисленных инициатив озвучивалось большое количество идей, подразумевающих вывод инноваций и социальной инфраструктуры на новый уровень», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Уделялось внимание и вопросам, решения которых избиратели ждут «здесь и сейчас». Это газификация, проекты в сфере инициативного бюджетирования, а также внедрение инноваций в промышленность. Строительство, совершенствование рекреационной среды, создание пространств для молодежи – все это одинаково важно и значимо для людей», – продолжил он.

    «Отдельный блок – новые регионы. Восстановление там комфортной среды – наша общая задача. На форуме с особым вниманием обсуждали специализированные ипотеки для Донбасса и Новороссии, которые должны позволить местным жителям получать доступное и качественное жилье. Усилия 82 субъектов-доноров здесь уже дают результат, но работу предстоит продолжить», – пояснил эксперт.

    «Значительная часть проблем рассматривалась на «экспертных столах» – этот формат позволил изучить наболевшие вопросы глазами людей, которые имеют непосредственный опыт развития конкретных городов и сел. По итогам дискуссий сформированы тезисы для включения в обновленную Народную программу», – добавил собеседник.

    «Важно понимать: форум «Есть результат!» носит отчетно-программный характер. Здесь не только формируют стратегию на будущее, но и обсуждают уже достигнутое. А сделано немало. Инициативы «Единой России» в сферах материнства и детства, социальной газификации, формирования комфортной среды уже положительно сказались на жизни миллионов людей. Сейчас партия вместе с правительством, бизнесом и общественниками выходит на новый этап работы – с учетом новых запросов граждан и тех вызовов, которые стоят перед страной», – заключил Асафов.

    Напомним, в Ростове-на-Дону прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству. Участники подвели итоги пяти лет работы и сформировали новые инициативы для народной программы партии. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО и эксперты отрасли.

    По партпроекту «Городская среда» приведено в порядок 50 тыс. общественных пространств и дворов (всего за время действия проекта – около 120 тыс.). С 2021 года в голосовании за объекты благоустройства участвовали почти 70 млн человек. «Фактически – полстраны. Так что благоустройство стало нашим общим делом», – отметил Якушев.

    Также введено более 500 млн кв. м жилья. Программы субсидирования ипотеки охватили свыше 3 млн граждан. С 2024 года законодательно закреплено правило строительства новых кварталов вместе с социальной инфраструктурой. В дорожном строительстве за шесть лет построили и отремонтировали более 150 тыс. км дорог. В коммунальной сфере заменено около 7 тыс. км сетей, реконструировано почти 600 объектов ЖКХ.

    Отдельное внимание уделили восстановлению новых регионов: в Донбассе и Новороссии восстановлено свыше 7 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, тысячи школ и детсадов, свыше 70 ФАПов.

    Вице-премьер Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в новейшей истории страны по темпам строительства. По его словам, введено 150 млн кв. м недвижимости, включая рекордные 60 млн кв. м индивидуального жилья.

    Участники форума разработали предложения для обновленной народной программы партии. В их числе – газификация новых регионов, выделение земли участникам СВО и молодым семьям, строительство аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Для поддержки ветеранов СВО предложили разработать программу «Сельское жилье для ветерана», трудоустраивать их в строительной отрасли, а также предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом».

    Также внимание уделили развитию речного транспорта, строительству объездных дорог, модернизации вокзалов, расширению участия малых городов в конкурсах благоустройства. Среди инициатив для молодежи – обновление студенческих общежитий и освобождение участников стройотрядов от НДФЛ.

    При этом Якушев сообщил, что в новую народную программу партии поступило уже 14 тыс. предложений со всей страны, из них четыре тыс. касаются тем жилья и благоустройства городской среды. Среди инициатив из Южного федерального округа наиболее востребованными стали темы дорог и транспорта (30% предложений). Еще 18% связаны с газификацией школ и сел, 12% – с водой и водоснабжением. По его словам, такая структура предложений подтверждает актуальность тем, вынесенных на обсуждение форума в Ростове-на-Дону.

    Напомним, обновленная программа «Единой России» будет состоять из двух частей: программы на пять лет и стратегического блока, определяющего образ будущего страны. Ожидается, пятилетний план партии представят в августе ко второму этапу съезда ЕР.

    Ранее замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством.

    14 марта 2026, 17:51 • Новости дня
    В России представили первого робота с VR-управлением

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская компания IT Imperial представила первого в стране робота с VR-управлением и системой автономной навигации на фестивале «Техпросвет ВКонтакте».

    Первого в России робота с возможностью управления через VR-технологии представила компания IT Imperial на Фестивале технологий от «Техпросвет ВКонтакте», передает ТАСС. Заместитель гендиректора IT Imperial Анна Багдасарян заявила: «Робот может копировать движения в режиме реального времени. При этом человек в очках виртуальной реальности может видеть все вокруг здесь и сейчас».

    По словам Багдасарян, уникальность разработки заключается в телеметрии с трансляцией видеопотока 360 градусов, а также в системе автономной навигации, не требующей подключения к интернету. Эта система позволяет роботу самостоятельно обходить препятствия, следуя заданному маршруту, а при необходимости оператор может «перехватывать» управление через VR при возникновении сложных или опасных ситуаций.

    Платформа с телеметрией IT Imperial совместима с любыми роботами, работающими на Robot Operating System 2, включая роботов-собак. Уже сейчас крупнейшие дистрибьюторы проявили интерес к технологии, а на решения компании поступают заказы.

    IT Imperial ранее уже представляла своего робота-гуманоида на международной выставке GITEX GLOBAL 2025 в ОАЭ и подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями из Саудовской Аравии и Иордании.

    Ранее в России зарегистрировали отечественного робота-хирурга, который будет использоваться для высокотехнологичных операций в федеральных клиниках.

    До этого президент Владимир Путин отметил, что необходимо активнее внедрять автоматические системы и промышленных роботов для решения проблемы дефицита кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для выполнения майских указов страна должна достичь показателя в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов .

    14 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    После обстрела ВСУ Белгородской области ранено семь человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области ранено семь человек, один от госпитализации отказался, уточнили власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шебекинскому округу Белгородской области, пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что атаки велись с применением беспилотников FPV.

    В селе Максимовка дрон взорвался на территории предприятия. В результате мужчина получил тяжелые травмы: осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице.

    В селе Новая Таволжанка дрон атаковал автомобиль ГАЗель, пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног, их доставили в больницу. Также повреждены остекление и забор одного из частных домов.

    В самом Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан» – у него множественные осколочные ранения, сейчас его транспортируют в больницу Белгорода в тяжелом состоянии.

    Помимо этого, в результате удара двух FPV-дронов по местному предприятию минно-взрывные травмы и баротравмы получили еще женщина и мужчина, им оказана медицинская помощь на месте, лечение продолжается амбулаторно. Поврежден производственный цех и транспортное средство.

    Позже был зафиксирован еще один удар FPV-дрона по автомобилю в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. Пострадал мирный житель, которому бригада скорой оказала помощь на месте – госпитализация не потребовалась. Машина получила повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белгородской области украинский дрон ударил по коммерческому объекту рядом с селом Бутово, из-за чего пострадала супружеская пара.

    Также в пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека. А в четверг в Белгородской области после ударов украинских беспилотников пострадали еще трое мирных жителей.


    14 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Послы ЕС продлили санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц, включая финансиста Михаила Фридмана, несмотря на недавнее судебное решение в его пользу.

    Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкционного списка против российских физических и юридических лиц. В черный список входят более 2,6 тыс. человек и компаний из России. Причиной продления стало достигнутое дипломатами компромиссное решение, которое сохраняет все действующие ограничения до 15 сентября, передает ТАСС.

    При этом, постоянные представители стран ЕС в Брюсселе не поддержали исключение финансиста Михаила Фридмана из санкционного списка, несмотря на то, что он ранее добился решения Суда ЕС в свою пользу. По словам источника агентства, ни для кого из фигурантов не были сделаны исключения. «Постоянные представители достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября. Это решение не предусматривает исключений из черного списка», – сообщил дипломатический источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз включил в черный список еще 29 человек, в том числе главу FIDE Аркадия Дворковича и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    Ранее Совет Евросоюза обнародовал постановление о санкциях против 41 нефтяного танкера, которые, по мнению ЕС, перевозят российскую нефть. До этого ЕС внес Россию в свой финансовый «черный список» по борьбе с отмыванием денег, ужесточив проверки всех финансовых операций, связанных со страной.

    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Архитектор: В ЕР рассчитывают на молодежь в решении проблемы дефицита рабочих рук на стройках

    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Чтобы жилье в России строилось быстрее и качественнее, к работе необходимо активнее привлекать студентов, закрепить статус «молодежных строек» и ввести налоговые льготы для студентов-строителей, рассказал газете ВЗГЛЯД архитектор Алексей Санин. На этой неделе в Ростове-на-Дону прошел форум партии «Единая Россия», посвященный ЖКХ и жилищному строительству.

    «На форуме в рамках круглого стола «Строим будущее: молодежь в архитектуре, строительстве и ЖКХ» я предложил законодательно закрепить статус «молодежной стройки». Речь о масштабных проектах, где подрядчики будут привлекать студотряды, а участников этих отрядов освободят от уплаты НДФЛ», – сказал Алексей Санин, руководитель проектно-консалтингового бюро в сфере городской среды Atr.place.

    Он отметил, что в первую очередь это касается Донбасса и Новороссии – «там особая нужда в квалифицированных руках». «Кому как не студентам, которым предстоит здесь жить, помогать в строительстве? Отрасль получит дополнительные кадры, а молодежь – дополнительный доход», – считает Санин. –

    «Молодежь – это завтрашний день России. Только счастливые люди смогут построить счастливую и стабильную страну.

    Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сделать их жизнь комфортной. Над этим, собственно, и работает «Единая Россия».

    «Но работа в строительстве сегодня требует серьезной технической подготовки. Поэтому важно, чтобы молодые специалисты еще в университете осваивали технологии BIM-моделирования (Building Information Modeling, процесс создания цифровой, объектно-ориентированной 3D-модели здания, содержащей подробную инженерную, физическую и экономическую информацию – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня не все вузы дают эти навыки. Нужна унификация, чтобы выпускник, придя на первое место работы, не тратил время на курсы повышения квалификации. Система образования должна выпускать готового специалиста, отвечающего запросам рынка труда», – пояснил собеседник.

    «Не менее важная инициатива – капитальный ремонт студенческих общежитий. Многие кампусы сегодня в плохом состоянии, хотя это пространство, где молодые люди проводят минимум четыре года жизни. Обучающиеся должны жить в комфортных условиях. Этот вопрос связан и с демографией: некоторые студенты создают семьи еще в вузе, но растить ребенка в нескольких квадратных метрах невозможно. Мы предложили выделять в строящихся общежитиях 10–15% площади под семейные блоки», – уточнил эксперт.

    «Все эти инициативы положительно скажутся не только на жизни молодежи, но и на других социальных группах. Привлечение студентов к стройкам ускорит темпы жилищного строительства и повысит качество сдаваемых объектов», – резюмировал Санин.

