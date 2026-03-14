Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию

Вучич сообщил о формировании антисербского союза Албании, Хорватии и Косово

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия и Албания, являющиеся членами НАТО, вместе с частично признанной Республикой Косово готовят нападение на Сербию.

В эфире телерадиокомпании RTS Вучич подчеркнул: «Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке. Думаю, они хотят дождаться подходящего момента, когда во всём мире наступит хаос», пишут «Известия».

В этой связи Вучич подтвердил, что у Сербии есть гиперзвуковые баллистические ракеты CM-400 класса «воздух – земля», способные поражать цели на расстоянии от 200 до 400 км. По его словам, несмотря на наличие такого вооружения, Белград не собирается инициировать нападения на другие страны.

Президент Сербии добавил, что страна продолжает сотрудничество с НАТО, но при этом будет придерживаться политики военного нейтралитета и не рассматривает возможность вступления в альянс. Вучич отметил, что считает Сербию достаточно сильной, чтобы придерживаться выбранного курса.

Ранее, в марте 2025 года Белград назвал декларацию Албании, Хорватии и Косова провокацией и угрозой стабильности. Эксперты считают, что соглашение является рычагом давления на Сербию из-за ее позиции по антироссийским мерам в Европе.

Позже Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.



