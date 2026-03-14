КСИР заявил о контроле над Ормузским проливом и ударах по базам США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о полном контроле над Ормузским проливом и нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, передает РИА «Новости».
В официальном заявлении КСИР отмечается, что удары были совершены в рамках 49-й волны операции «Правдивое обещание» с использованием ракет и ударных беспилотников.
По данным КСИР, атаки были направлены по радарам комплекса Patriot, диспетчерской вышке и ангарам на базе Аль-Дафра в ОАЭ. Военные применили ударные беспилотники и баллистические ракеты для поражения целей на территории базы.
Кроме того, удары были нанесены по базе Шейх-Иса в Бахрейне, где, по утверждению КСИР, были уничтожены радары раннего предупреждения и резервуары с топливом. Также атаке подверглась авиабаза Аль-Удейри в Кувейте, где были уничтожены ангары с оборудованием и вертолетные ангары.
В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив находится под «полным и умным контролем» военно-морских сил корпуса. В заявлении говорится: «Проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по-прежнему запрещен. В случае передвижений по ним будет нанесен удар».
Воздушно-космические силы КСИР наносили удары по нефтяному району в ОАЭ и американской базе в Кувейте.
Иранские военные заявили о готовности открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.
Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.