Московский пенсионер отдал аферистам более 10,4 млн рублей

В Москве пенсионер передал мошенникам более 10,4 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пенсионер из Москвы отдал телефонным мошенникам более 10,4 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 83-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками его бывшей организации и предупредили о якобы утечке информации, из-за чего проводится проверка правоохранительных органов.

Затем мужчине перезвонил ложный сотрудник силовых структур, сообщив, что с его счета якобы совершена попытка перевода денег для финансирования противоправных действий. Мошенники держали пенсионера на связи, убедили соблюдать секретность и не рассказывать никому о происходящем. Для общения ему доставили «специальный» телефон с настроенными приложениями, а все указания велели выполнять беспрекословно.

Пожилой горожанин снял свои сбережения и по инструкциям аферистов поместил их в банковскую ячейку, после чего передал деньги курьеру, который назвал «специальный пароль». Деньги он передавал в полиэтиленовых пакетах, прикрыв сверху картоном.

Позже мошенники сообщили, что от имени пенсионера в другом регионе якобы оформлен кредит под залог его квартиры, и чтобы не лишиться недвижимости, попросили еще 5 млн рублей.

Окончательно пенсионер понял, что стал жертвой обмана, лишь когда обратился к родственнику с просьбой одолжить деньги. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Москве мошенники похитили у пенсионера почти 12 млн рублей после звонка о якобы утечке его персональных данных.

Ранее пожилая жительница столицы передала аферистам драгоценный металл стоимостью 7 млн рублей. А в конце февраля мошенники убедили московскую пенсионерку отдать 14,3 млн рублей и золотые слитки после сообщений о возможной подмене ценностей в банке.



