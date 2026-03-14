Уровень запасов газа в Европе достиг минимума в сезоне

«Газпром» сообщил о падении запасов в европейских ПХГ до минимальных 29 %

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до минимального значения с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает «Газпром». В компании подчеркнули: «Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%».

В «Газпроме» уточнили, что еще в середине февраля страны ЕС полностью использовали тот объем газа, который был закачан в ПХГ перед началом отопительного сезона. Нынешний отбор идет уже из запасов, накопленных в предыдущие годы.

Особенно критическая ситуация отмечается в хранилищах Нидерландов, где осталось всего 8,3% запасов. Это рекордно низкий уровень для 12 марта за все годы наблюдений.

Ранее аналитики отмечали, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

Между тем, в Еврокомиссии заявили о высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах, который позволяет покрыть потребности до конца текущего отопительного сезона.

Однако в субботу глава австрийской компании OMV предупредил о серьезной нехватке топлива в Европе на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.