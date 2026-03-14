    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    14 марта 2026, 15:41 • Новости дня

    Уровень запасов газа в Европе достиг минимума в сезоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности подземных газовых хранилищ Европы достиг 29,1%, что стало самым низким значением текущего сезона отбора, отмечает «Газпром».

    Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до минимального значения с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает «Газпром». В компании подчеркнули: «Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%».

    В «Газпроме» уточнили, что еще в середине февраля страны ЕС полностью использовали тот объем газа, который был закачан в ПХГ перед началом отопительного сезона. Нынешний отбор идет уже из запасов, накопленных в предыдущие годы.

    Особенно критическая ситуация отмечается в хранилищах Нидерландов, где осталось всего 8,3% запасов. Это рекордно низкий уровень для 12 марта за все годы наблюдений.

    Ранее аналитики отмечали, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

    Между тем, в Еврокомиссии заявили о высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах, который позволяет покрыть потребности до конца текущего отопительного сезона.

    Однако в субботу глава австрийской компании OMV предупредил о серьезной нехватке топлива в Европе на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.

    13 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Каллас заявила о планах США разделить Европу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты стремятся разделить европейские правительства, поскольку каждая страна по отдельности обладает меньшим влиянием.

    В интервью Financial Times Каллас подчеркнула: «Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», передает ТАСС.

    По словам Каллас, Вашингтон воспользовался тактикой, которую обычно применяют оппоненты ЕС.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    11 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Tекст: Вера Басилая

    Попытки атаки на газопровод «Турецкий поток», который обеспечивает Венгрии стабильное газоснабжение, воспринимаются Будапештом как серьезное посягательство на национальный суверенитет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Попытки атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» представляют собой нападение на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» сейчас является гарантией газоснабжения Венгрии.

    По его словам, если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия не получит безопасно природный газ ни географически, ни физически.

    «Украинская нефтяная блокада и атака на «Турецкий поток» – это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», – заявил Сийярто.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что попытки Украины блокировать поставки энергоресурсов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. По мнению министра, подобные действия недопустимы, поскольку существенно затрагивают интересы Венгрии и ее граждан.

    «Газпром» сообщил об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» на Кубани.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Tекст: Дарья Григоренко

    Азербайджан планирует существенно расширить экспорт электроэнергии в Европу, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

    Алиев заявил, что в ближайшие пять-шесть лет республика рассчитывает создать потенциал экспорта от шести до восьми гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников, передает Anadolu Ajansi.

    Он подчеркнул, что для этого Баку активно инвестирует в развитие ветровой, солнечной и гидроэнергетики и уже ведёт работу с европейскими партнёрами по вопросам строительства линий электропередачи и подводных кабелей.

    Алиев отметил, что сотрудничество с Евросоюзом в энергетике заметно активизировалось после заключения стратегического партнёрства с Еврокомиссией в 2022 году. Сейчас ЕС является основным торговым партнёром Азербайджана: примерно половина внешнеторгового оборота страны связана с Евросоюзом. По словам главы государства, этот показатель может вырасти благодаря новым инвестициям.

    Президент Азербайджана также напомнил, что поставки азербайджанского газа в Европу продолжают расти: сейчас газ получают десять стран ЕС, а всего импортируют топливо шестнадцать государств. В ближайшие два-три года, после начала разработки нового месторождения, Баку рассчитывает увеличить экспорт газа как минимум на 10 млрд кубометров.

    Алиев отдельно выделил важность развития транспортных маршрутов между Европой и Азией и отметил новые возможности для расширения Среднего коридора после парафирования мирного соглашения с Арменией. Он добавил, что Азербайджан уже снял ограничения на транзит грузов в Армению и начал поставки нефтепродуктов.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе визита заявил, что «Евросоюз рассматривает Азербайджан как ключевого партнёра, особенно в вопросах энергетической безопасности». По его словам, стороны также сотрудничают в сферах транспорта, цифровых технологий и безопасности, а завершение железнодорожной линии Баку – Нахчыван может стать важным инфраструктурным проектом в регионе. Кошта выразил солидарность с Азербайджаном на фоне ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул поддержку ЕС в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе.

    Ранее Южный Кавказ во вторник заявил о росте значимости региона в плане добычи энергоносителей и их поставок в Европу и другие страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Алиев на форуме сообщил, что в настоящий момент его страна поставляет газ в 16 стран, в том числе десять из них – это государства ЕС.

    12 марта 2026, 03:31 • Новости дня
    США начали расследования против Китая и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении Китая, Евросоюза и еще 14 стран.

    «Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах», – приводит РИА «Новости» текст заявления офиса торгпреда.

    В заявлении говорится, что в ходе расследований будет определено, являются ли действия и практики указанных стран необоснованными или дискриминационными по отношению к Соединенным Штатам, а также ограничивают ли они американскую торговлю.

    Грир подчеркнул, что список стран, попавших под расследование, включает Китай, Европейский союз, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение президентской администрацией импортных пошлин превышением полномочий. Белый дом пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    12 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жёсткую позицию в ответ на военные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что подобная слабость может усилить евроскептицизм и рост правых движений, сообщает Politico.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.

    «Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.

    По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.

    Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

    Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Чехия исключила покупку энергоресурсов у России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


    13 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    12 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Украинский борец сошел с пьедестала во время гимна России на молодежном ЧЕ

    Украинский борец Костюк покинул пьедестал во время гимна России на молодежном ЧЕ

    Tекст: Антон Антонов

    На молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала и отвернулся от флагов во время гимна России, сообщают информационные агентства.

    Российский спортсмен Бозигит Исламгереев стал чемпионом в весе до 86 кг, а Костюк занял третье место. На церемонии награждения, когда заиграл гимн России, Костюк сошел с пьедестала и повернулся спиной к флагам, передает РИА «Новости».

    Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов отметил в Telegram, что украинский спортсмен своим поступком проявил неуважение не только к российскому, но и к собственному флагу. Он добавил, что технический делегат пытался остановить Костюка, однако тот все равно покинул пьедестал. По внутренним правилам международной федерации борьбы (UWW) украинцам разрешается сходить с пьедестала в случае победы россиян.

    Брюсов сообщил, что обратился к техническому делегату UWW Теодору Хамакосу с требованием дать официальную оценку этому инциденту, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

    Турнир проходит с 10 по 15 марта и стал первым с 2021 года, где российские спортсмены участвуют с национальным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский каноист Виталий Пристай отказался пожать руку победителю финала россиянину Сергею Свинареву на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии. Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянками на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с Верой Туголуковой на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Украинские синхронистки отказались поздравлять россиянок с победой на этапе Кубка мира в Египте. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на отказ украинской теннисистки Александры Олейниковой пожать руку венгерской спортсменке Анне Бондар после матча.

    12 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Дмитриев: США начинают осознавать ключевую роль нефти и газа России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.

    По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.

    Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.

    Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    12 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    Посол Джалали сообщил о корректировке сроков поставок газа из России в Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение о поставках российского газа в Иран продолжает реализовываться, несмотря на внешние вызовы, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Он подчеркнул: «Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий», передает РИА «Новости».

    Джалали отметил, что геополитические события, а также отдельные технические и финансовые вопросы могут оказать влияние на сроки реализации проекта. Однако, по его словам, сам процесс не был остановлен и продолжается в рамках достигнутых договоренностей.

    В феврале в Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    13 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TotalEnergies прекратила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

    Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

    В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

    «Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

    Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.

    12 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Мема обвинил Евросоюз в подготовке катастрофы для Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа делает все возможное для продолжения войны с Россией на Украине, написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

    Как написал Мема, Европа предпринимает все возможные шаги для продолжения конфликта с Россией на Украине, передает РИА «Новости».

    Мема отметил: «Мы не знаем, как долго люди будут это терпеть. Что мы знаем, так это то, что ЕС делает все, что в его силах, чтобы продолжать войну на Украине и вести войну против России. Милитаризация Европы продолжается, миллиарды тратятся на перевооружение».

    Политик обратил внимание, что Европейская комиссия пытается обойти решение о приостановке кредита Украине на 90 млрд евро. По его мнению, это доказывает – Евросоюз не уважает ни собственные законы, ни волю государств-членов, ни мнение граждан.

    Мема также заявил, что Евросоюз сегодня – это недемократический институт, превратившийся в военную машину, которая ведет Европу к катастрофическим последствиям. Ранее Венгрия заблокировала выдачу согласованного в ЕС кредита Киеву на 90 млрд евро после прекращения транзита нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл схему отмывания денег, связанную с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский допустил резкие угрозы в адрес Орбана на фоне политических разногласий. Зеленский увязал проведение ремонта нефтепровода «Дружба» с получением кредита от Евросоюза.

    13 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Эксперт допустил пересмотр Австрией сотрудничества с Россией из-за энергокризиса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Энергетический кризис может привести к пересмотру австрийской стратегии в отношении России, сообщил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

    По его словам, в текущей геополитической ситуации все больше людей в Австрии начинают задумываться о том, что значительная часть поставок газа связана именно с Россией, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что энергетический кризис способен заставить власти страны по-новому взглянуть на обеспечение энергией. Поппель подчеркнул, что государству следует задуматься о всей системе энергоснабжения, что неизбежно приведет к обсуждению перспектив продолжения сотрудничества с Россией, прежде всего по энергоносителям.

    Таким образом, энергетическая ситуация может стать причиной корректировки политики Австрии и усиления диалога с Москвой по вопросам поставок сырья.

    Напомним, стоимость нефти марки Brent на фоне геополитической напряженности превысила 100 долларов за баррель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергоносители в 3 млрд евро. Премьер Испании Педро Санчес предупредил о серьезных рисках для экономики Европы в случае эскалации конфликта.

    12 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Эксперты IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана способно замедлить восстановление экономики Германии и привести к росту инфляции, утверждается в докладе IFO.

    Экономический прогноз института IFO, передает РИА «Новости», указывает на риски для немецкой экономики из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Отмечается, что восстановление, начавшееся к концу 2025 года, может быть заторможено ростом цен на нефть и газ, вызванным военными действиями и блокировкой Ормузского пролива.

    В докладе IFO выделены два сценария: деэскалация и эскалация конфликта. При скором завершении противостояния экономический рост Германии в 2024 году, согласно прогнозу, снизится на 0,2 процентного пункта, а инфляция временно увеличится почти до 2,5%. В случае затяжной эскалации сокращение роста ВВП в 2024–2025 годах может достичь 0,8 процентного пункта, а инфляция поднимется до 3%.

    В институте уточнили, что без конфликта уровень инфляции в Германии мог бы снизиться до 2% в этом году, но из-за роста цен на энергоносители в условиях конфликта показатель составит 2,2% даже при деэскалации. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила высвободить часть нефти из своих стратегических резервов на фоне роста цен на топливо и обострения ситуации вокруг Ирана. Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива. Европейцы поехали в Россию за дешевым топливом на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе.

