Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.
Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.
В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.
Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.
По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.
При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.
Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.
Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.