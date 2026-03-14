Израиль пригрозил Ливану потерей территорий из-за «Хезболлы»

Кац: Ливан потеряет территории из-за отказа разоружить «Хезболлу»

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Ливану потерей части территории и нанесением ущерба национальной инфраструктуре за невыполнение обязательства по разоружению движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ливанское правительство, будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории, пока не разоружит «Хезболла».

По данным Армии обороны Израиля, с начала марта движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля около тысячи ракет, снарядов и беспилотников. В ответ израильская армия начала интенсивные авиаудары по южному пригородам Бейрута, а также по десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.

В результате этих ударов, согласно официальной информации, погибло 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам движения «Хезболла» в Бейруте.

Ранее ЦАХАЛ уничтожил десять складов вооружения группировки в долине Бекаа и на юге страны.

Министр обороны Исраэль Кац приказал войскам готовиться к возможному расширению операции на ливанской территории.