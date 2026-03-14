Израиль заявил об уничтожении исследовательского центра иранского космического агентства

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о ликвидации ключевых объектов военной инфраструктуры исламской республики, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», – говорится в официальном сообщении.
В ведомстве уточнили, что на территории комплекса располагались стратегические лаборатории. Там велись исследования и разработка военных спутников, предназначенных для наблюдения, шпионажа и корректировки огня по целям на Ближнем Востоке.
Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории, включая Тегеран, 28 февраля, что привело к жертвам среди гражданских. Иран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы в регионе.
Изначально союзники объясняли операцию превентивными мерами из-за ядерной угрозы. Однако сейчас они открыто заявляют о желании сменить действующую власть в Иране.
Ранее израильские ВВС ранее атаковали подземную часть научно-исследовательского комплекса КСИР в Тегеране.
Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию шести пусковых установок и трех комплексов ПВО.
Госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.