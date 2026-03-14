  • Новость часаОтражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    14 марта 2026, 14:35 • Новости дня

    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

    Вторая за март магнитная буря обрушилась на Землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Земле регистрируется устойчивая магнитная буря, вызванная резким увеличением скорости солнечного ветра из-за корональной дыры на Солнце, она стала уже второй в марте, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

    По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

    В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

    На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

    Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

    А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.


    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Эксперт Баканов объяснил причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    Комментарии (16)
    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    Комментарии (15)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    @ Scott Mc Kiernan/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правнучка Никиты Хрущева, бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, Нина Хрущева внесена в перечень иноагентов, сообщил Минюст России.

    Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

    Министерство уточняет, что Хрущева принимала участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также выступала респондентом на информационной площадке иностранного источника. Ведомство отмечает, что Хрущева проживает за пределами России.

    Нина Хрущева – американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле она продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года Хрущева заявила, что передача Хрущевым Крыма Украине в советский период была «менеджерским решением» для привязки республики к России.

    Кроме Хрущевой, в реестр иностранных агентов включен журналист Сергей Резник. Минюст указал, что он распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

    В список также вошли философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

    Ранее правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине.

    Комментарии (17)
    13 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания Azur Air завершает чартерную программу в Паттайю раньше срока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    По информации из Telegram-канала АТОР, с 25 марта 2026 года прекращаются чартерные рейсы из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга в Паттайю. В то же время полеты на Пхукет из этих городов продолжатся без изменений.

    Как отмечают представители туристического рынка, программа завершится примерно на месяц раньше запланированного времени. Причиной называют рекомендацию Росавиации – ведомство рекомендовало сократить полетную программу, чтобы Azur Air могла выровнять расписание и снизить число задержек рейсов.

    В Azur Air пообещали в ближайшее время представить план корректирующих мероприятий и отчитаться об их реализации.

    «Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки», – сообщается в Telegram-канале перевозчика.

    В компании подчеркнули: все действующие обязательства перед пассажирами будут выполнены полностью, а ограничения не скажутся на работе рейсов и уровне обслуживания.

    Ранее Росавиация установила ограниченный срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года после проверки Ространснадзора.

    Напомним, Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз озвучил обновленные данные на первом заседании Общественной палаты региона седьмого созыва, передает ТАСС.

    «Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», – заявил глава региона.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску.

    Комментарии (6)
    13 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России опубликовал новые официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 16 марта.

    Доллар установлен на уровне 80,2254 рубля, евро – 91,9847 рубля, а юань – 11,6504 рубля, передает РБК. В последний раз курс доллара превышал отметку 80 рублей почти три месяца назад – 20 декабря 2025 года.

    На пятницу, 13 марта, регулятор устанавливал курс доллара на уровне 79,0671 рубля, евро – 91,3893 рубля, а юаня – 11,5027 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 1,1583 рубля, евро вырос на 59,54 копейки, а юань – на 14,77 копейки.

    Ранее ВЭБ исключил серьезное ослабление рубля в 2026 году.

    Комментарии (9)
    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две женщины получили ранения после удара беспилотника по социальному объекту в селе Маломихайловка Белгородской области и были доставлены в больницу, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.

    Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.

    Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.

    Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.

    А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.


    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Комментарии (3)
    13 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Первого замглавы Звездного городка задержали за взяточничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель главы администрации Звездного городка и шесть его предполагаемых сообщников задержаны по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело.

    По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, среди задержанных – четыре предпринимателя и два посредника, передает ТАСС.

    «Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы ЗАТО городского округа Звездный городок, четырех предпринимателей и двух посредников. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки, посредничестве и даче взятки», – сообщили в ведомстве.

    Пресс-служба ранее сообщала, что бывшему главе Звездного городка Евгению Баришевскому предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 365 тыс. рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

    В декабре 2025 года в Донецкой народной республике задержали первого заместителя главы администрации Снежного по подозрению в получении взятки.

    В том же месяце экс-замглавы Архангельска осудили по делу о взятке и превышении полномочий.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 23:54 • Новости дня
    Дело завели на подростка за поджог двух АЗС в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджог две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено в отношении пятнадцатилетнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, передает РИА «Новости».

    Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, подросток действовал по указаниям неизвестных, которые связывались с ним по телефону.

    Пожары произошли на автоматизированных автозаправочных станциях на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествий полностью выгорели две бензоколонки. Полицейские установили личность злоумышленника и допросили его.

    «Следователем Следственного отдела ОМВД России 'Истринский' в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

    Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», – заявила Петрова. Дела расследуются по статьям об умышленном уничтожении имущества и о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета.

    В подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег его, пострадавших нет. В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но сотрудники успели предотвратить взрыв.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    В Курске провели памятные мероприятия в годовщину освобождения Суджи от ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курске прошли памятные мероприятия, посвященные первой годовщине освобождения города Суджи от украинских войск.

    Центральным событием стал митинг в парке «Патриот» на проспекте Победы, где собрались представители областного правительства, бойцы спецназа «Ахмат», участники разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», общественники, жители приграничных районов и участники проекта «Курск.Герои!», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к камню на месте будущего памятника героям.

    «Мы обязаны помнить подвиг наших бойцов. Этот год президентом России объявлен Годом единства народов России. На Суджанской земле это проявилось особенно ярко, когда бойцы из разных уголков нашей страны шли плечом к плечу и освободили землю от врага», – подчеркнул и.о. губернатора Курской области Александр Чепик.

    Украинские войска вошли на территорию региона 6 августа 2024 года. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома. Минобороны России официально сообщило об освобождении Суджи подразделениями группировки «Север» 13 марта 2025 года. Этому предшествовала операция «Поток»: более 700 бойцов прошли 15 километров по трубе магистрального газопровода и ударили по врагу с тыла.

    «Подготовка была сложной. Все ребята были мотивированы, знали, для чего они это делают, – чтобы освободить русские территории и наших жителей от врага. Когда мы зашли на окраину Суджи, было очень грустно, она была сильно разрушена. И потом, когда увидели мирных жителей, они плакали от радости, что их освободили», – рассказал, вспоминая те события, командир взвода 10-й роты бригады «Ветераны» Никита Кашаев.

    Жительница села Черкасское Поречное Елена Онищенкова отметила, что их семье возвращена надежда, а дети нашли пример для подражания в героях-освободителях. Она добавила, что подвиг участников операции «Поток» кажется ей настоящей фантастикой.

    К годовщине в креативном кластере «Поток» показали фильм Амира Юсупова «Суджа. Железный поток», снятый при участии съемочной группы «Первого канала», а также открыли выставку «Слава, достойная памяти». По словам замгубернатора Виктории Лукашовой, операция «Поток» стала уникальной страницей отечественной истории, а каждый участник – настоящий герой, чьи эмоции и воспоминания важно сохранить для будущих поколений.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на Рыльск в Курской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области при ударе украинского беспилотника по Рыльску пострадали мужчина и женщина, оба получили осколочные ранения и акубаротравмы, сообщили власти региона.

    ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дрона были ранены двое местных жителей.

    Согласно уточненным данным губернатора, пострадали 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. У мужчины диагностировали осколочное ранение головы и акубаротравму, у женщины – осколочные ранения головы и плеча, а также акубаротравму.

    Оба пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер повреждений и последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Курской области погиб волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю.

    До этого, 7 марта в двух населенных пунктах Курской области в результате ударов беспилотников были ранены четыре жителя, а также были повреждены автомобили и здания.

    А в пятницу в Курске прошли памятные мероприятия в честь первой годовщины освобождения города Суджи от украинских войск.


    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    В НЦ «Россия» обсудили итоги нацпроектов «Семья» и «Кадры»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты России прошло 13 марта в Национальном центре «Россия».

    В обсуждении итогов и новых задач приняли участие представители Федерального Собрания, ведомств системы социальной защиты, Роструда, Социального фонда, службы занятости, эксперты и социальные партнеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента началась реализация обновленных национальных проектов, в числе которых «Кадры» и «Семья». «Очень важно продолжить совершенствовать систему государственной поддержки граждан, прежде всего семей. Число многодетных за прошлый год выросло практически до трех миллионов. В них воспитывается около 9,5 млн ребят. По поручению главы государства мы продлили программу материнского капитала до 2030 года. Его размер с февраля проиндексирован и теперь составил почти 730 тыс. рублей на первого ребенка, а на двоих – более 960 тыс. Существенной мерой поддержки остается единое пособие», – подчеркнул Мишустин.

    Он также заявил, что комплекс поддержки участников спецоперации и их близких постоянно расширяется, особенно в вопросах реабилитации и трудоустройства. С этого года для ветеранов предусмотрен упрощенный доступ к социальному контракту для открытия собственного дела. Мишустин подчеркнул, что все меры должны предоставляться своевременно и в полном объеме.

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что несмотря на санкции и ограничения, социальный блок выполняет задачи по исполнению обязательств государства. Она акцентировала внимание на приоритетах: реализация нацпроектов «Семья» и «Кадры», демографическая стратегия, снижение бедности, развитие программ активного долголетия, цифровизация социальной сферы и адаптация рынка труда к технологическим изменениям.

    Министр труда Антон Котяков сообщил, что национальный проект «Семья» объединил ключевые меры поддержки для семей с детьми и впервые выделил отдельную поддержку многодетных семей. Также, по данным Росстата, безработица в России достигла исторического минимума в 2,2%, а рост средней зарплаты за прошлый год составил 13,5%, реальная зарплата выросла на 4,4%.

    В ходе коллегии также выступили представители Госдумы и регионов, которые рассказали о региональных аспектах реализации нацпроектов. Мероприятие завершилось церемонией вручения государственных наград, где отличившиеся сотрудники системы были отмечены медалями, грамотами и благодарностями.

    Комментарии (0)
