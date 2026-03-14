Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью

Вторая за март магнитная буря обрушилась на Землю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Планетарная магнитная буря началась на Земле около полуночи по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Она связана с заметным ускорением солнечного ветра, скорость которого поднялась примерно до 700 километров в час, что вдвое выше обычных значений. Причиной всплеска специалисты называют корональную дыру на Солнце.

По данным лаборатории, буря демонстрирует редкую стабильность – уже несколько часов подряд индекс геомагнитной активности держится на уровне G1.7, что соответствует среднему классу событий. Ученые подчеркивают, что подобные бури могут оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах, но в центральных и южных регионах их воздействие минимально.

В сообщении отмечается, что это вторая магнитная буря марта, однако впервые за сезон она оказалась продолжительной и значимой. Первая, зафиксированная 4 марта, была короткой и слабой. Всего с начала 2026 года зарегистрировано уже семнадцать дней с магнитными бурями, что составляет 23% дней, а прошлый год, по информации лаборатории, стал самым геомагнитно активным за последнее десятилетие с показателем 19%.

На фоне текущей бури между тремя и семью часами утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния максимального уровня, однако основная зона свечения сместилась к этому времени в Европу и Канаду. На северо-западе России могли быть заметны остаточные явления аврорального овала.

Накануне ученые ИКИ РАН прогнозировали, что Землю накроют магнитные бури класса G1-G2 от корональной дыры. В феврале две магнитные бури произошли, но быстро закончились.

А в конце прошлого года специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2 из-за крупной темной области на Солнце.



