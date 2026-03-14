  • Новость часаОтражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    14 марта 2026, 14:10 • Новости дня

    Армия Израиля нанесла удары по командным центрам «Хезболлы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по инфраструктуре ливанского движения Хезболла в Бейруте и на юге Ливана, передает РИА «Новости». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ, военные отметили: «ЦАХАЛ завершил несколько дополнительных волн ударов по инфраструктуре Хезболла в Бейруте и южном Ливане. ЦАХАЛ нанес удары по дополнительным командным центрам Хезболла… в Бейруте и уничтожил их».

     В израильской армии уточнили, что эти действия стали продолжением операции «Рык Льва». По данным ЦАХАЛ, с начала этой операции было нанесено около 110 ударов по различным командным центрам «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные попытались высадить десант на территории Ливана. В результате ударов Израиля по Ливану погибли 123 человека.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    @ Senior Master Sgt. Jason W. Rolfe/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    Комментарии (13)
    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    Комментарии (9)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    @ Petty Officer 3rd Class Jayden Brown/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    Комментарии (20)
    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече».

    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Шесть военных США погибли при крушении «летающего танкера» KC-135 на западе Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    Комментарии (7)
    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    Комментарии (15)
    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил о самом мощном ракетном обстреле Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран осуществил крупнейший на сегодняшний день ракетный обстрел по территории Израиля с начала конфликта, сообщил генерал Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По его словам, по заранее определенным целям на контролируемых Израилем территориях было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн, передает ТАСС.

    «Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», – написал Мусави в соцсетях.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Иран нанес удар беспилотниками по штабу армии Израиля.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 03:13 • Новости дня
    Рейтер: Минимум двенадцать медиков погибли при ударе Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских военных по медицинскому центру на юге Ливана погибли как минимум двенадцать сотрудников здравоохранения.

    В сообщении уточняется: «Минимум 12 медицинских работников были убиты в результате израильского удара по центру здравоохранения в южном Ливане».

    Детали об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших среди гражданского населения пока не уточняются. Местные власти продолжают оценку последствий атаки и ведут поисково-спасательные работы.

    Представители международных гуманитарных организаций выразили обеспокоенность происходящим и призвали к обеспечению безопасности медицинских учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаудары израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    Минздрав Ливана зафиксировал увеличение числа погибших в результате израильских атак, среди которых почти сто детей и десятки женщин.

    Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане ранее потерял нескольких родственников, включая племянницу и племянника, при израильском ударе по Ливану.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы страны сообщили о перехвате ракет в ночь на субботу, подробности атаки не раскрываются.

    Министерство обороны Катара заявило в социальной сети Х, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны, передает РИА «Новости».

    Ведомство подчеркнуло, что ракеты были перехвачены, однако не привело подробностей о типе вооружения или возможных последствиях атаки. Также не уточняется, откуда была выпущена ракета и были ли зафиксированы разрушения или пострадавшие.

    Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу и был оперативно нейтрализован военными Катара. Представители министерства пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам расследования происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иран перестроил военную тактику, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения в ответ на удары США и Израиля.

    Комментарии (0)
    14 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Власти Дубая подтвердили новый инцидент с БПЛА в городе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дубая подтвердили новый инцидент с БПЛА в городе, поврежден фасад здания, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.

    Власти заявили: «Инцидент, вызванный обломками от успешного перехвата, попавшими в фасад здания в центре Дубая, полностью локализован. Пожара не произошло, пострадавших нет»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае, Манаме и Иерусалиме произошли взрывы. Самолет Utair доставил пассажиров из Дубая в Тюмень после происшествий. Власти Дубая отменили традиционные выстрелы в Рамадан из-за ракетных угроз.

    Комментарии (0)
