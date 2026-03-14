    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    14 марта 2026, 12:43 • Новости дня

    В Иране задержаны 54 сторонника монархии за подготовку бунта

    В Иране задержаны 54 сторонника монархии за подготовку бунта с оружием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силовые структуры Ирана за три дня задержали группу лидеров монархистов, у которых обнаружили огнестрельное и холодное оружие, а также ручную гранату, пишут местные информагентства.

    В Иране правоохранительные органы задержали сторонников монархии, которые, по информации агентства Fars, планировали организовать социальный бунт. Сообщается, что операция по задержанию длилась трое суток, за это время было арестовано 54 человека.

    По данным агентства, среди задержанных оказались лидеры и основные подстрекатели январских беспорядков в стране. У 11 человек были обнаружены три единицы огнестрельного оружия, 76 единиц холодного оружия и ручная граната.

    Кроме того, по информации Fars, среди задержанных оказались двое подозреваемых в шпионаже. Эти люди, как отмечает агентство, занимались передачей геолокаций важных объектов израильской разведке «Моссад», а также снимали места падения ракет и передавали записи антииранским СМИ.

    Ранее в субботу в центральной иранской провинции Кум были задержаны тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны. До этого управление разведки иранской провинции Керман задержало шестерых человек по подозрению в работе на иностранные государства и попытке спровоцировать массовые волнения.

    Напомним, в январе в Иране в ходе массовых беспорядков были ранены более 3,7 тыс. человек и были повреждены более 250 школ, 300 мечетей, 90 духовных учебных заведений и 2221 автомобиль сил охраны правопорядка.


    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    Американский «блицкриг» против Ирана провалился, у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, передает RT. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Стало известно о награде до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и ключевых иранских чиновниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    13 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил о самом мощном ракетном обстреле Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран осуществил крупнейший на сегодняшний день ракетный обстрел по территории Израиля с начала конфликта, сообщил генерал Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По его словам, по заранее определенным целям на контролируемых Израилем территориях было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн, передает ТАСС.

    «Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», – написал Мусави в соцсетях.

    Ранее Иран нанес удар беспилотниками по штабу армии Израиля.

    13 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Зеленский встретился с принцем Ирана в изгнании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с находящимся в изгнании принцем Ирана Резой Пехлеви в посольстве Украины во Франции, пишут украинские СМИ.

    В ходе встречи Пехлеви выразил заинтересованность в более прямом диалоге с украинской стороной, пишет издание «Страна». По данным СМИ, он обратился к Зеленскому с просьбой провести личные переговоры тет-а-тет.

    Ранее Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    Он также Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    14 марта 2026, 03:13 • Новости дня
    Рейтер: Минимум двенадцать медиков погибли при ударе Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских военных по медицинскому центру на юге Ливана погибли как минимум двенадцать сотрудников здравоохранения.

    Израильские военные нанесли авиаудар по центру здравоохранения в южной части Ливана, передает Рейтер. По информации ливанского государственного агентства, жертвами атаки стали минимум двенадцать медицинских работников.

    В сообщении уточняется: «Минимум 12 медицинских работников были убиты в результате израильского удара по центру здравоохранения в южном Ливане».

    Детали об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших среди гражданского населения пока не уточняются. Местные власти продолжают оценку последствий атаки и ведут поисково-спасательные работы.

    Представители международных гуманитарных организаций выразили обеспокоенность происходящим и призвали к обеспечению безопасности медицинских учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаудары израильских ВВС нанесли удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    Минздрав Ливана зафиксировал увеличение числа погибших в результате израильских атак, среди которых почти сто детей и десятки женщин.

    Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане ранее потерял нескольких родственников, включая племянницу и племянника, при израильском ударе по Ливану.

    14 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Посол Джалали пообещал США суровое возмездие за покушение на нового лидера Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США столкнутся с суровым возмездием и в случае покушения на нового руководителя страны, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.

    Как заявил посол Ирана в России Казем Джалали, США ожидает жесткое возмездие в случае покушения на нового руководителя Ирана, передает РИА «Новости». Он отметил, что народ Ирана требует кровной мести за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи, а США уже сталкиваются и столкнутся в дальнейшем с суровой реакцией.

    На вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США или Израиль попытаются устранить нового лидера Моджтабу Хаменеи, дипломат подчеркнул: «Ответ Ирана вы видите сегодня». Он добавил, что общество разгневано и требует возмездия за пролитую кровь.

    С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по территории Ирана, включая Тегеран. В результате атак сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран бомбит военные объекты США на Ближнем Востоке и наносит удары по израильским целям.

    В первый день нападения погиб аятолла Али Хаменеи. Его преемником 8 марта стал его сын Моджтаба Хаменеи, который пока не выступал публично. По словам представителя иранского МИДа Исмаила Багаи, новый лидер был ранен, однако его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти аятоллы Хаменеи. Убийство Хаменеи назвали фатальнее смертей Каддафи и Хусейна. Корпус стражей исламской революции пообещал отмщение за смерть аятоллы Хаменеи.

