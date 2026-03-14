Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого главы государства Наину Ельцину с днем рождения, ей исполнилось 94 года. В поздравительной телеграмме Путин отметил: «Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение». Также президент пожелал Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким.

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в большой семье. Во время учебы она познакомилась с Борисом Ельциным, их брак состоялся в 1956 году. В 1985 году супруги переехали в Москву, где Борис Ельцин занял руководящие посты в ЦК КПСС. После его избрания президентом России в 1991 году Наина стала первой леди страны.

Свою роль Наина Ельцина всегда трактовала скромно, считая себя, в первую очередь, женой, мамой и бабушкой. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году она старалась оставаться в тени. С 2007 года Наина Ельцина получает ежемесячное пособие как вдова первого президента, установленное указом Владимира Путина. В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за вклад в гуманитарные программы и благотворительность.

Ранее, 1 февраля, Путин позвонил Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения Бориса Ельцина. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории страны и память о нем сохраняется.