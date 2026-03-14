Мишустин поручил ввести новые меры поддержки интеллектуальной собственности

Мишустин дал поручения по развитию интеллектуальной собственности до 2036 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года. Как отмечается в сообщении кабмина, ожидается запуск дополнительных мер для поддержки новых разработок, повышения их коммерческой эффективности и совершенствования механизмов защиты прав.

Среди ключевых поручений – разработка до 15 декабря предложений по развитию рынка интеллектуальных прав с расширением банковского кредитования под залог этих прав. Этой задачей займутся Минэкономразвития, Роспатент, Минфин и Банк России. К этой же дате должно быть предложено создание системы финансирования проектов с высокой долей интеллектуальной собственности на разных стадиях развития.

До 19 августа Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Минпромторг, ФНС и Роспатент должны подготовить предложения по изменению администрирования налоговых льгот на расходы по НИОКР, включая возможность списания таких расходов в периоде их осуществления и применение повышающих коэффициентов. Также планируется предложить новый механизм налогового стимулирования затрат компаний на технологическую независимость.

Отдельное внимание уделено совершенствованию правовой охраны интеллектуальных результатов. Ряд министерств и ведомств проведет анализ проблем и рисков в области регистрации, передачи и управления такими правами в рамках национальных проектов, с итоговым докладом до 30 сентября.

Кроме того, до октября 2028 года Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Роспатент должны внедрить отраслевые модули по интеллектуальной собственности в образовательные программы колледжей и вузов. Это должно повысить уровень компетенций в данной сфере у будущих специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на отчете в Госдуме Михаил Мишустин перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

Он также отметил, что Россия признана одним из мировых лидеров по внедрению цифровизации госуслуг по оценке Всемирного банка. Кроме того, по словам премьера, платформенная экономика в России развивается не только в сфере маркетплейсов, но и в области медицины и логистики.