В Москве в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

В Москве в ДТП с микроавтобусом на Калужском шоссе пострадали семь человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате аварии на 45-м километре Калужского шоссе в Москве пострадали семь человек, среди которых двое детей, передает ТАСС. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen с мигрантами, припаркованный экскурсионный автобус с детьми и несколько других автомобилей.

По информации оперативных служб, двоих пострадавших пришлось деблокировать. Водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, после чего транспортное средство врезалось в автобус, а затем в него въехали другие машины. В экскурсионном автобусе находились дети, направлявшиеся на экскурсию.

В результате аварии движение оказалось затруднено: перекрыто четыре полосы из пяти. На месте происшествия работают специалисты, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве в результате аварии с такси и маршруткой пострадали 10 человек. Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу вертолетом.

Ранее на Ленинградском проспекте ранее произошла серьезная авария с участием грузовика, «Газели» и легковой машины. В целом, в 2025 году уровень смертности в ДТП в Москве составил 2,2 человека на 100 тыс. населения, что стало самым низким показателем среди регионов России.



