Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей

    14 марта 2026, 10:11 • Новости дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым отменить рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей и обсуждать такие решения с экспертами.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max заявил о необходимости отозвать рекомендации Минздрава по цвету одежды для врачей и медперсонала. По его словам, такие решения должны приниматься только после обсуждения с профессиональным медицинским сообществом. Володин отметил, что в Госдуму поступают обращения от медиков, обеспокоенных рассылкой Минздрава с подобными рекомендациями.

    «Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», – подчеркнул Володин. Он добавил, что образ врача в белом халате складывался столетиями и вносит доверие у пациентов.

    Володин выразил сомнение в оправданности попытки разделить коллектив медицинских работников по цвету одежды в зависимости от занимаемой должности. По его мнению, такие шаги могут разрушить устоявшиеся традиции и вызвать недопонимание среди медперсонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 марта Министерство здравоохранения представило перечень из шести рекомендованных цветов для формы медработников.

    В них отмечается, что руководящий состав медучреждений будет носить фиолетовую форму. Врачи получат темно-зеленую форму, а средний медицинский персонал будет носить салатовую форму. Младшим сотрудникам рекомендовали лавандовый оттенок, администраторам – голубой, а хозяйственные службы и IT-специалисты наденут серую форму.

    13 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    В «Единой России» раскрыли детали новой жилищной программы

    В Ростове-на-Дону прошел форум «Есть результат!», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства, результаты его работы подвели секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Участники мероприятия предложили расширить существующую народную программу новыми механизмами помощи гражданам.

    Якушев отметил, что за время действия проекта в стране ввели более 500 млн кв. метров жилья. «Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек», – подчеркнул он. Секретарь генсовета также напомнил о законодательном закреплении обязательных стандартов строительства социальных объектов в новых кварталах.

    Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в строительной отрасли новейшей истории страны, отметив ввод 150 млн «квадратов» недвижимости. По его словам, системная работа позволила привести в нормативное состояние 74% общественного транспорта. Вице-премьер поддержал предложения партии, включая развитие ипотеки и масштабное обновление коммунальных сетей.

    Эксперты выдвинули инициативы по газификации и строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Особое внимание уделили поддержке участников СВО, предложив программу «Сельское жилье для ветерана» и адаптацию квартир для инвалидов. Также прозвучали идеи по обновлению студенческих общежитий и созданию в них семейных блоков.

    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    @ Senior Master Sgt. Jason W. Rolfe/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    13 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии заявили о завершении периода подчинения указаниям Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Только избранные народом власти Грузии будут решать, какие законы принимать в собственной стране. Завершилось время, когда из-за рубежа нам указывали, давали задания, принимали за нас решения», – заявил в пятницу журналистам Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Он назвал «бредом» требования ЕС, Европарламента и ОБСЕ отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы сделаем все только то, что в интересах Грузии и ее народа, – сказал Каха Каладзе. – Никаких заданий извне и угроз пальчиком».

    «Внешние акторы хотят, чтобы такие страны, как Грузия или Украина использовались в их интересах, но мы этого не допустим», – отметил градоначальник.

    По его словам, «Грузия с ее культурой и традициями не допустит, чтобы большие игроки использовали нашу страну в своих интересах».

    Ранее Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    «Российская газета»: Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестные пользователи организовали атаку на родственников школьников, трагически ушедших из жизни после прогулки по тонкому льду в Московской области.

    О появлении агрессивных комментариев в адрес матерей и отцов сообщил информированный источник «Российской газеты».

    В крупнейших городских интернет-сообществах «появились хейтеры, которые начали травить отцов и матерей, которым и так сейчас невероятно тяжело», пояснил собеседник.

    Местные жители стараются защитить семьи, недоумевая над претензиями о наличии дорогих гаджетов у подростков. Соболезнования в городские паблики приходят со всей страны, а активисты предложили создать народный мемориал.

    Тело одного пропавшего ребенка обнаружили на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед. Через некоторое время нашли тело второго.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    @ Xu Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    @ Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Настоящее имя знаменитого уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси, – Дэвид Джонс, к такому выводу пришли журналисты Reuters по итогам собственного расследования.

    Как отмечает Reuters, впервые настоящая личность художника была раскрыта еще в 2008 году газетой Mail on Sunday, которая назвала его Робином Ганнингемом из Бристоля, передает РБК. Однако позже художник сменил документы, и теперь его новое имя – Дэвид Джонс, что является одним из самых распространенных в Британии.

    В ходе расследования сотрудники Reuters опросили более десяти инсайдеров и экспертов из окружения Бэнкси, однако никто из них не согласился раскрыть его личность напрямую. Согласно публикации, настоящее имя удалось выяснить через анализ открытых документов, включая отчетность бывшего бухгалтера художника. При этом агентство не публикует сами документы, чтобы не раскрывать подробности, способные привести к его адресу или иной личной информации.

    Журналисты подчеркивают, что понимают важность анонимности для деятельности Бэнкси, однако считают, что его масштабное влияние делает вопрос раскрытия личности общественно значимым. «Люди и организации, которые хотят формировать социальный и политический дискурс, подлежат проверке, подотчетности, а порой и разоблачению», – считают в редакции.

    В декабре новая работа Бэнкси появилась рядом с посольством России в Лондоне.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, затрагивающее вопросы урегулирования приднестровского вопроса при полном игнорировании позиции Кишинева.

    Президент Румынии сообщил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Украиной во время визита Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Документ напрямую затрагивает интересы Молдавии, хотя представители республики не участвовали в обсуждении.

    «Стороны соглашения будут поддерживать усилия, направленные на достижение прочного политического урегулирования приднестровской проблемы, в полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – говорится в тексте документа.

    В соглашении также подчеркивается необходимость усиления трехсторонней координации между Бухарестом, Киевом и Кишиневом. К областям взаимного интереса отнесены сферы обороны и эффективного реагирования на угрозы региональной безопасности.

    Ранее бывший глава республики Игорь Додон заявил, что весной 2022 года украинские власти обсуждали с президентом Майей Санду различные сценарии давления на Приднестровье.

    Также Додон заявил о негативной реакции Евросоюза на идею объединения Молдавии и Румынии.

    Румыния отказалась проводить референдум по объединению с Молдавией.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вступление страны в Евросоюз стратегией выживания.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    Американский «блицкриг» против Ирана провалился, у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, передает RT. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    @ Petty Officer 3rd Class Jayden Brown/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

