    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    Подтверждена гибель экипажа «летающего танкера» США в Ираке
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    14 марта 2026, 08:28 • Новости дня

    Вулкан Шивелуч выбросил пепел на восемь километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из крупнейших вулканов полуострова вечером 13 марта произвел мощный выброс пепла, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Вулкан Шивелуч на Камчатке вечером 13 марта произвел мощный выброс пепла высотой до 8000 метров, передает РИА «Новости». По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, извержение началось в 22:05 по местному времени. Ученые сообщили:

    Пепловое облако движется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. Очевидцы из поселка Ключи сообщили о громких взрывах со стороны Шивелуча. Для авиации введён оранжевый код опасности.

    Вулкан расположен примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского, ближайший населённый пункт – Ключи – находится в 50 километрах от подножия вулкана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 километра над Камчаткой. Несколько дней назад Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров. МЧС предупредило о возможности мощных пепловых выбросов на Камчатке.

    13 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    «Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

    Tекст: Вера Басилая

    На форуме в Ростове-на-Дону партия «Единая Россия» подвела итоги пяти лет реализации «Народной программы», включая благоустройство дворов и поддержку семейной ипотеки.

    О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

    «Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

    В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

    Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

    За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

    Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

    По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

    На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

    Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

    «Единая Россия» анонсировала проведение в Ростове-на-Дону форума «Есть результат!» по вопросам жилищного строительства и ЖКХ.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев призвал сделать механизм формирования коммунальных тарифов прозрачным и понятным для граждан.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    В «Единой России» раскрыли детали новой жилищной программы

    В Ростове-на-Дону прошел форум «Есть результат!», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства, результаты его работы подвели секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Участники мероприятия предложили расширить существующую народную программу новыми механизмами помощи гражданам.

    Якушев отметил, что за время действия проекта в стране ввели более 500 млн кв. метров жилья. «Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек», – подчеркнул он. Секретарь генсовета также напомнил о законодательном закреплении обязательных стандартов строительства социальных объектов в новых кварталах.

    Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в строительной отрасли новейшей истории страны, отметив ввод 150 млн «квадратов» недвижимости. По его словам, системная работа позволила привести в нормативное состояние 74% общественного транспорта. Вице-премьер поддержал предложения партии, включая развитие ипотеки и масштабное обновление коммунальных сетей.

    Эксперты выдвинули инициативы по газификации и строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Особое внимание уделили поддержке участников СВО, предложив программу «Сельское жилье для ветерана» и адаптацию квартир для инвалидов. Также прозвучали идеи по обновлению студенческих общежитий и созданию в них семейных блоков.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    @ Senior Master Sgt. Jason W. Rolfe/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии заявили о завершении периода подчинения указаниям Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Только избранные народом власти Грузии будут решать, какие законы принимать в собственной стране. Завершилось время, когда из-за рубежа нам указывали, давали задания, принимали за нас решения», – заявил в пятницу журналистам Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Он назвал «бредом» требования ЕС, Европарламента и ОБСЕ отменить законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы сделаем все только то, что в интересах Грузии и ее народа, – сказал Каха Каладзе. – Никаких заданий извне и угроз пальчиком».

    «Внешние акторы хотят, чтобы такие страны, как Грузия или Украина использовались в их интересах, но мы этого не допустим», – отметил градоначальник.

    По его словам, «Грузия с ее культурой и традициями не допустит, чтобы большие игроки использовали нашу страну в своих интересах».

    Ранее Грузия решила запретить лоббирование из-за рубежа.

    13 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    «Российская газета»: Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестные пользователи организовали атаку на родственников школьников, трагически ушедших из жизни после прогулки по тонкому льду в Московской области.

    О появлении агрессивных комментариев в адрес матерей и отцов сообщил информированный источник «Российской газеты».

    В крупнейших городских интернет-сообществах «появились хейтеры, которые начали травить отцов и матерей, которым и так сейчас невероятно тяжело», пояснил собеседник.

    Местные жители стараются защитить семьи, недоумевая над претензиями о наличии дорогих гаджетов у подростков. Соболезнования в городские паблики приходят со всей страны, а активисты предложили создать народный мемориал.

    Тело одного пропавшего ребенка обнаружили на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед. Через некоторое время нашли тело второго.

    13 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный
    @ Гостелерадио СССР,Одесская киностудия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский актер из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный скончался на 62-м году жизни, сообщает украинское издание «Одесская жизнь».

    Советский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался на 62-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесская жизнь».

    В публикации издания отмечается: «В Одессе попрощались с актером, покорившим миллионы: Василий Скромный навсегда останется в сердцах зрителей как Макар Гусев».

    Помимо культовой роли в «Приключениях Электроника», Скромный снимался в фильмах «Школа», «Я – Хортица», «Третье измерение», «Взять живым» и «Комбаты». Его актерская карьера была связана с Одессой, где он также жил в последние годы.

    Фильм «Приключения Электроника» был снят режиссером Константином Бромбергом на Одесской киностудии в 1979 году по мотивам произведений Евгения Велтистова. Музыку для картины написал композитор Евгений Крылатов. Премьера трехсерийного фильма состоялась 23 марта 1980 года, и он стал одним из самых популярных советских детских фильмов.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    @ Xu Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней, и заявил, что каждый на его месте поступил бы так же.

    По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

    «Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

    Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары FPV-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и FPV-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

    Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, Ярашев отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

    Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

    Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переброска американских систем ПРО, включая Patriot и элементы комплекса THAAD, из Южной Кореи на Ближний Восток уже вызывает тревогу среди союзников США в Азии на фоне войны с Ираном.

    Война на территории Ирана может привести к усилению позиций Китая и изменению баланса сил в Азии, пишет The New York Times.

    Американские военные уже перебросили авианосную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, а теперь перемещают современные системы противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и комплексы THAAD, из Азии для защиты от иранских дронов и ракет. Впервые перехватчики THAAD из Южной Кореи, где они были размещены для сдерживания угроз со стороны КНДР, отправляются в другую точку мира, и это вызывает тревогу у союзников США.

    В условиях войны, продолжающейся меньше двух недель, обещания Вашингтона о приоритете безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе подвергаются испытанию. По оценкам Пентагона, только за первые шесть дней боевых действий расходы США уже превысили 11,3 млрд долларов. Австралия также направила свои самолеты, персонал и ракеты класса «воздух-воздух» на Ближний Восток, а Япония и Тайвань опасаются задержек с поставками американских вооружений из-за интенсивного расхода боеприпасов.

    Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил на заседании кабинета: «Хотя мы выступаем против вывода ПВО, невозможно полностью влиять на это решение». Аналитики отмечают, что перемещение западных систем защиты из Азии на фоне угроз со стороны Китая и КНДР наносит удар по доверию к гарантиям безопасности США, а Пекин получает новые козыри для расширения влияния. Китай, в частности, продолжает строительство искусственных островов и наращивает присутствие в Южно-Китайском море, а резкое подорожание нефти и перебои с топливом усиливают экономическую зависимость азиатских стран от Ближнего Востока.

    Эксперты опасаются, что переброска вооружений выявила ограниченность американских запасов: за две недели войны было израсходовано более 1 тыс. ракет Patriot, тогда как в 2025 году их было произведено только 600. Контракты на поставку американских вооружений задерживаются на годы: Япония до сих пор не получила 118 заказанных позиций. В Тайване также отмечают задержки, опасаясь снижения обороноспособности и оправданности закупок у США.

    На фоне происходящего страны региона активизируют развитие собственных военных программ. Япония работает над созданием дальнобойных ракет, Южная Корея получила одобрение США на разработку атомных подлодок. Президент Ли подчеркивает: «Если мы зависимы от других, эта зависимость может однажды рухнуть. Всегда нужно думать, что делать, если внешней поддержки не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Китая заявило о возможности реализации сценария «Терминатора» из-за развития военного искусственного интеллекта. Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания. Глава МИД Китая призвал остановить войну на Ближнем Востоке, процитировав Лао-Цзы.

