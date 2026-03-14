Асафов: ЕР подходит к развитию инфраструктуры по принципу «важно все, что окружает человека»

Tекст: Алексей Нечаев

«Владимир Путин неслучайно говорит: важно все, что окружает человека. Поэтому повестка форума была крайне широкой, но магистральное направление очевидно – повышение качества жизни граждан. Это и доступность жилья, и совершенствование ипотечных программ, и развитие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и комплексное развитие территорий. В рамках перечисленных инициатив озвучивалось большое количество идей, подразумевающих вывод инноваций и социальной инфраструктуры на новый уровень», – сказал политолог Александр Асафов.

«Уделялось внимание и вопросам, решения которых избиратели ждут «здесь и сейчас». Это газификация, проекты в сфере инициативного бюджетирования, а также внедрение инноваций в промышленность. Строительство, совершенствование рекреационной среды, создание пространств для молодежи – все это одинаково важно и значимо для людей», – продолжил он.

«Отдельный блок – новые регионы. Восстановление там комфортной среды – наша общая задача. На форуме с особым вниманием обсуждали специализированные ипотеки для Донбасса и Новороссии, которые должны позволить местным жителям получать доступное и качественное жилье. Усилия 82 субъектов-доноров здесь уже дают результат, но работу предстоит продолжить», – пояснил эксперт.

«Значительная часть проблем рассматривалась на «экспертных столах» – этот формат позволил изучить наболевшие вопросы глазами людей, которые имеют непосредственный опыт развития конкретных городов и сел. По итогам дискуссий сформированы тезисы для включения в обновленную Народную программу», – добавил собеседник.

«Важно понимать: форум «Есть результат!» носит отчетно-программный характер. Здесь не только формируют стратегию на будущее, но и обсуждают уже достигнутое. А сделано немало. Инициативы «Единой России» в сферах материнства и детства, социальной газификации, формирования комфортной среды уже положительно сказались на жизни миллионов людей. Сейчас партия вместе с правительством, бизнесом и общественниками выходит на новый этап работы – с учетом новых запросов граждан и тех вызовов, которые стоят перед страной», – заключил Асафов.

Напомним, в Ростове-на-Дону прошел второй окружной форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному строительству. Участники подвели итоги пяти лет работы и сформировали новые инициативы для народной программы партии. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО и эксперты отрасли.

По партпроекту «Городская среда» приведено в порядок 50 тыс. общественных пространств и дворов (всего за время действия проекта – около 120 тыс.). С 2021 года в голосовании за объекты благоустройства участвовали почти 70 млн человек. «Фактически – полстраны. Так что благоустройство стало нашим общим делом», – отметил Якушев.

Также введено более 500 млн кв. м жилья. Программы субсидирования ипотеки охватили свыше 3 млн граждан. С 2024 года законодательно закреплено правило строительства новых кварталов вместе с социальной инфраструктурой. В дорожном строительстве за шесть лет построили и отремонтировали более 150 тыс. км дорог. В коммунальной сфере заменено около 7 тыс. км сетей, реконструировано почти 600 объектов ЖКХ.

Отдельное внимание уделили восстановлению новых регионов: в Донбассе и Новороссии восстановлено свыше 7 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, тысячи школ и детсадов, свыше 70 ФАПов.

Вице-премьер Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в новейшей истории страны по темпам строительства. По его словам, введено 150 млн кв. м недвижимости, включая рекордные 60 млн кв. м индивидуального жилья.

Участники форума разработали предложения для обновленной народной программы партии. В их числе – газификация новых регионов, выделение земли участникам СВО и молодым семьям, строительство аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Для поддержки ветеранов СВО предложили разработать программу «Сельское жилье для ветерана», трудоустраивать их в строительной отрасли, а также предоставлять инвалидам боевых действий квартиры с системой «умный дом».

Также внимание уделили развитию речного транспорта, строительству объездных дорог, модернизации вокзалов, расширению участия малых городов в конкурсах благоустройства. Среди инициатив для молодежи – обновление студенческих общежитий и освобождение участников стройотрядов от НДФЛ.

При этом Якушев сообщил, что в новую народную программу партии поступило уже 14 тыс. предложений со всей страны, из них четыре тыс. касаются тем жилья и благоустройства городской среды. Среди инициатив из Южного федерального округа наиболее востребованными стали темы дорог и транспорта (30% предложений). Еще 18% связаны с газификацией школ и сел, 12% – с водой и водоснабжением. По его словам, такая структура предложений подтверждает актуальность тем, вынесенных на обсуждение форума в Ростове-на-Дону.

Напомним, обновленная программа «Единой России» будет состоять из двух частей: программы на пять лет и стратегического блока, определяющего образ будущего страны. Ожидается, пятилетний план партии представят в августе ко второму этапу съезда ЕР.

Ранее замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством.