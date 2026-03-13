Дело завели на подростка за поджог двух АЗС в Подмосковье

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено в отношении пятнадцатилетнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, передает РИА «Новости».

Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, подросток действовал по указаниям неизвестных, которые связывались с ним по телефону.

Пожары произошли на автоматизированных автозаправочных станциях на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. В результате происшествий полностью выгорели две бензоколонки. Полицейские установили личность злоумышленника и допросили его.

«Следователем Следственного отдела ОМВД России 'Истринский' в отношении 15-летнего подростка, совершившего поджог двух АЗС в Истре, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ», – заявила Петрова. Дела расследуются по статьям об умышленном уничтожении имущества и о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета.

В подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег его, пострадавших нет. В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но сотрудники успели предотвратить взрыв.