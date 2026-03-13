Иран через Азербайджан покинули 294 россиянина

Из Ирана через Азербайджан с 28 февраля эвакуировали 294 граждан России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Из Ирана через границу с Азербайджаном с 28 февраля по 13 марта эвакуированы 294 гражданина России, передает ТАСС. Общее число людей, пересекших границу за этот период, составило 2 309 человек. Из них 403 – граждане Азербайджана, остальные – иностранцы, включая россиян.

Посольство России в Баку ранее сообщало, что для выезда через этот маршрут зарегистрировались более 500 россиян. Большинство из них уже смогли пересечь границу. Оставшиеся ожидают своей очереди для возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что через пограничный пункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина. Как писала газета ВЗГЛЯД, организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана.

Позже президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.