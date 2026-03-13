    13 марта 2026, 20:40 • Новости дня

    Иран через Азербайджан покинули 294 россиянина

    Из Ирана через Азербайджан с 28 февраля эвакуировали 294 граждан России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С конца февраля почти три сотни россиян пересекли иранско-азербайджанскую границу на фоне обострения ситуации в Иране.

    Из Ирана через границу с Азербайджаном с 28 февраля по 13 марта эвакуированы 294 гражданина России, передает ТАСС. Общее число людей, пересекших границу за этот период, составило 2 309 человек. Из них 403 – граждане Азербайджана, остальные – иностранцы, включая россиян.

    Посольство России в Баку ранее сообщало, что для выезда через этот маршрут зарегистрировались более 500 россиян. Большинство из них уже смогли пересечь границу. Оставшиеся ожидают своей очереди для возвращения на родину.

    Ранее сообщалось, что через пограничный пункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина. Как писала газета ВЗГЛЯД, организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана.

    Позже президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Axios: Хуситы могут атаковать США и Израиль из-за нападения на Иран

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    CNN: Американская армия потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции

    @ Xu Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    13 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В Иране заявили о поджоге авианосца «Джеральд Форд» американцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военнослужащие сами устроили пожар на авианосце «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford) из-за страха перед Ираном, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской республики «Хатам аль-Анбия».

    По его словам, корабль прибыл в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, передает ТАСС.

    «Авианосец USS Gerald R. Ford, который прибыл из Средиземного моря в Индийский океан и Оманский залив, чтобы компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа данного корабля перед Ираном», – заявил представитель штаба, его слова приводит гостелерадиокомпания.

    Накануне в главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    В пятницу Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн».

    13 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    13 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Удар по иранскому кораблю вызвал кризис доверия в Индии к США

    Bloomberg: После атаки на иранский корабль между Индией и США возник раскол

    Tекст: Вера Басилая

    Гибель более 80 иранских моряков в результате торпедной атаки американской подлодки недалеко от побережья Шри-Ланки вызвала возмущение и тревогу в Индии, где моряки незадолго до трагедии были почетными гостями на крупнейших военно-морских учениях, сообщает Bloomberg.

    Атака американской подлодки на иранский военный корабль IRIS Dena произошла спустя неделю после участия экипажа в международных военно-морских учениях у берегов Индии. Местные жители, принимавшие иранских моряков в порту Вишакхапатнам, отмечают, что трагедия воспринимается как личная утрата, поскольку гости стали для них друзьями, пишет Bloomberg.

    По данным издания, премьер-министр Индии Нарендра Моди не сделал публичных заявлений о случившемся, что вызвало критику со стороны оппозиции и общественности. Отмечается, что молчание Моди объясняется опасениями ухудшения отношений с США и возможным ростом цен на топливо из-за нестабильности в регионе и блокады Ормузского пролива Ираном.

    В материале приводятся слова бывших советников и дипломатов, которые считают, что США показали пренебрежение интересами Индии как стратегического партнера, что усилило давление на Моди. Отмечается, что Нью-Дели предоставил убежище другому иранскому кораблю после атаки и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе в разговоре с президентом Ирана.

    Согласно информации властей Шри-Ланки, где находилось судно после атаки, из примерно 130 человек на борту IRIS Dena удалось спасти только 32, многие из которых были госпитализированы. Местные службы столкнулись с трудностями из-за большого числа жертв.

    Эксперты считают, что действия США и отсутствие явной поддержки интересов Индии подталкивают Нью-Дели к еще большей внешнеполитической независимости и выстраиванию баланса между ведущими державами.

    СМИ писали, что уничтожение американской подлодкой иранского фрегата вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства.

    Власти Индии разрешили другому иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту города Кочин.

    Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон ждет неминуемое возмездие за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    Американский «блицкриг» против Ирана провалился, у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, передает RT. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    @ Petty Officer 3rd Class Jayden Brown/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    13 марта 2026, 09:37 • Новости дня
    FT: США потратили критические запасы ракет на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы на «годы» вперед, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

    США с начала операции на территории Ирана израсходовали значительное количество критически важных боеприпасов, накопленных за несколько лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Источники издания отмечают, что особенно быстро закончились высокотехнологичные ракеты большой дальности типа Tomahawk.

    По словам одного из собеседников издания, «это колоссальный расход ракет Tomahawk. Военно-морские силы США будут ощущать последствия этого еще несколько лет». Другие источники указывают, что столь интенсивное использование боеприпасов может отразиться на обороноспособности США в будущем.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над территорией Кувейта. Военные Ирана ранее уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта заявили о крушении нескольких военных самолетов США.

    13 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Иран нанес удар беспилотниками по штабу армии Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Беэр-Шевы утром пятницы иранские беспилотники атаковали штаб Армии обороны Израиля, после чего Тегеран пообещал продолжить удары по военным объектам.

    Вооруженные силы Ирана в пятницу утром атаковали объект Армии обороны Израиля с применением беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Целью ударов стал штаб ЦАХАЛ.

    В официальном сообщении сказано: «Утром сегодняшнего дня армия Исламской республики Иран нанесла удары беспилотниками с разных точек страны по штабу армии обороны сионистского режима на оккупированных территориях в Беэр-Шеве».

    Тегеран также анонсировал продолжение атак. В ближайшее время удары будут нанесены и по другим целям израильской армии.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали штаб израильской военной разведки и базу подводных сил в Хайфе.

    Израильская авиация до этого нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил в Тегеране и Тебризе.

    Тегеран для нападения на объекты противника задействовал сверхтяжелые ракеты и беспилотники.

    Главное
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси