  Прокуратура Швеции задержала российского гражданина – капитана танкера Sea Owl I
    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    13 марта 2026, 19:48 • Новости дня

    В Москве побит температурный рекорд 2002 года

    Температура воздуха в Москве побила рекорд тепла за 24 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице зафиксировали максимальное значение температуры 13 марта за 24 года, причем показатель превысил прежний рекорд почти на два градуса.

    Температура воздуха в Москве установила новый рекорд за последние 24 года, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, 13 марта на станции ВДНХ в 15:00 воздух прогрелся до 13,8 градуса. К 16:00 температура снизилась до 12,8 градуса, что также превышает прежний максимум.

    «Сегодня днем в 15:00 мск на станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 13,8 градуса. Сейчас понемногу температура снижается, и по состоянию на 16:00 мск воздух в столице остыл до 12,8 градуса, что все равно выше предыдущего рекорда», – сообщили в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре отметили, что ожидали побития температурного рекорда 2002 года. Тогда максимальная температура составила 11,5 градуса тепла.

    Ранее в пятницу коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до минимально допустимого уровня.

    Накануне Москва также побила суточный температурный рекорд, когда столбик термометра днем достиг 12 градусов тепла. А синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до утра 15 марта.

    12 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале марта москвичи массово начали скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Рост спроса на эти товары связывают с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

    По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

    Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

    В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.

    11 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    11 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    В центре Москвы мужчина убил прохожего

    Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате потасовки в Староконюшенном переулке в Москве зарезан приезжий мужчина, подозреваемый - уроженец Амурской области задержан и передан следователям, сообщили в главке МВД по столице.

    В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.

    По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

    Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.

    Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве полиция арестовала 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве и ранении людей у метро «Сокол».

    До этого в столице молодой человек убил свою бывшую девушку и уехал за границу. А на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры.


    13 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство девочки более четверти века назад

    Следователи Москвы раскрыли убийство девочки в 1999 году по ДНК-экспертизе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сложные судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую, помогли спустя 27 лет установить личность мужчины, убившего девятилетнюю девочку в Москве в 1999 году, сообщает СК России.

    Убийство девятилетней девочки в Москве в 1999 году, было раскрыто благодаря современным судебным экспертизам, сообщает СК РФ. По данным следствия, преступник под предлогом заманил ребенка в подвал жилого дома на улице Грекова, где совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, а затем убил девочку в заброшенном доме, чтобы скрыть совершенное преступление.

    На момент расследования преступления установить личность подозреваемого не удалось из-за отсутствия необходимых технологий. Позднее, при анализе материалов дела и проведении молекулярно-генетической экспертизы, был выявлен мужской генотип, что позволило определить личность преступника.

    Экспертный анализ показал, что следы принадлежат 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который ранее был неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за другое убийство. Фигуранта доставили в Москву, где во время допроса он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.

    В ближайшее время следователи планируют провести проверку показаний подозреваемого на месте и предъявить ему официальное обвинение.

    Ранее в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого, который скрывался за границей.

    До этого в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек с применением вафельницы 30 лет назад.

    А в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад, когда в Кашире мужчина убил свою восьмилетнюю падчерицу и спрятал тело в подвале.


    12 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    Мэр Москвы Собянин пообещал завершить весеннюю уборку столицы к 1 мая

    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная весенняя уборка охватит столичные дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки и завершится к 1 мая при благоприятных погодных условиях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что весеннюю уборку и благоустройство столицы завершат к первому мая. По словам Сергея Собянина, в порядок приведут городские и дворовые территории, обновят детские и спортивные площадки, а также контейнерные зоны.

    Рабочие уберут мусор, восстановят газоны и цветники, отремонтируют малые архитектурные формы, промоют цоколи и фасады зданий. Также специалисты уделят внимание входным дверям, козырькам подъездов, подвалам и чердакам домов.

    В рамках работ планируется привести в порядок дорожно-транспортную инфраструктуру: отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки, начнут обновлять разметку, промоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Начнется также подготовка к запуску городских фонтанов.

    Кроме того, специалисты займутся объектами энергоснабжения и территориями городских организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Пройдет промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций, центральных тепловых и газорегуляторных пунктов, а также витрин магазинов.

    Собянин отметил, что все запланированные работы начнутся, как только позволит погода.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе всех городских служб над устранением последствий сильного снегопада.

    12 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Снег выпал в пустыне Сахара

    Жители Алжира увидели снег на песках Сахары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небольшом поселении на севере пустыни Сахара в Алжире выпал снег, полностью укрыв золотистые песчаные дюны необычным зимним покровом, сообщают местные жители.

    В районе деревни Айн ас-Сафра в Алжире, которую называют «воротами в пустыню Сахара», выпал снег, покрывший золотые дюны. Местный житель Абдель Хак сообщил РИА «Новости», что за последнюю неделю снега было так много, что образовались сугробы на фоне оранжевых песков.

    По словам собеседника агентства, жители деревни с радостью воспринимают необычное явление – многие бегают по заснеженным дюнам и скатываются с них, наслаждаясь крайне редким для этого региона снегом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате большого количества осадков пустыню Сахару затопило впервые за несколько десятилетий.

    Ранее снег выпал на Сицилии и Везувии впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.


    12 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Москва побила суточный температурный рекорд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве температура воздуха днем достигла двенадцати градусов тепла, превысив прошлогодний максимум ровно на один градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

    Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.

    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    11 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня
    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    12 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    Возгорание случилось на втором этаже, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.

    Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что по указанному адресу располагается гостиница.

    В ноябре в отеле Radisson Blu в центре столицы эвакуировали сотни постояльцев из-за возгорания.

    В октябре в Красноярском крае загорелся отель, пострадал человек.

    12 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    МЧС опровергло сообщения о массовой эвакуации в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило, что сообщения о необходимости покинуть дома из-за возможных паводков не соответствуют действительности.

    Информация о якобы обязательной эвакуации жителей Татарстана из-за возможных паводков, появившаяся в рассылках на электронную почту республиканских СМИ, была опровергнута пресс-службой МЧС в Max.

    «Никаких признаков повышения уровня воды до критических отметок, угрожающих подтоплению населенных пунктов, нет», – отметили в ведомстве.

    В МЧС подчеркнули, что не издавалось никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или проведении обязательной эвакуации. Все данные о зонах риска, временных рамках и телефонах горячей линии, указанные в рассылке, являются фиктивными.

    Жителей призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

    Газета ВЗГЛЯД писала подробный прогноз весеннего паводка в 2026 году в России.

    11 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Кремлевский дворец призвал заранее готовить билеты из-за перебоев связи

    Кремлевский дворец предупредил о перебоях связи и рекомендовал скачать билеты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посетителям мероприятий в Государственном Кремлевском дворце предложили заранее распечатать или скачать билеты из-за возможных перебоев со связью в центре Москвы.

    Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой заранее подготовить билеты. Представители дворца, в официальном Telegram-канале отметили: «Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие».

    В учреждении уточнили, что билеты необходимо предъявлять дважды: при входе на территорию Кремля и непосредственно перед входом в зрительный зал. Такая мера вводится для того, чтобы избежать задержек и недоразумений на входе, если электронные системы проверки билетов окажутся недоступны из-за перебоев со связью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что временные проблемы с работой мобильной сети в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи должны стать предметом работы для профильных ведомств, особенно в части предпринимателей.

    Напомним, перебои с доступом к мобильной сети в Москве начались в субботу, горожане сообщали о плохой связи и нестабильном соединении в центре столицы.


    11 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордное потепление в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал рекордное повышение температуры в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице в ближайшие двое суток ожидается аномальное тепло, которое может обновить исторические максимумы температуры.

    Новые климатические достижения могут быть зафиксированы в столичном регионе уже в ближайшее время, пишет в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец

    «Рекорды тепла возможны в Москве в ближайшие двое суток!» – заявил метеоролог.

    Специалист уточнил, что, согласно свежим прогностическим данным, столбики термометров поднимутся до отметок 13,8–14,6 градуса. Если этот прогноз оправдается, будут побиты рекорды 11 марта 2015 года, когда фиксировали 13 градусов, и 12 марта с показателем 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с потеплением до весенних значений.

    В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд плюс 6,8 градуса на метеостанции ВДНХ.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о прогнозе рекордно теплой Пасхи в Москве с температурой до 25 градусов.

    13 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Число получивших различные травмы в аварии с такси и маршруткой в столице возросло до 10 человек, сообщил департамент по делам гражданской обороны в пятницу.

    В числе пострадавших есть дети, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу по воздуху.

    По предварительным данным прокуратуры, водитель такси потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция сообщила о семи пострадавших в столкновении маршрутки и такси в Новой Москве.

