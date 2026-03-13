В Москве побит температурный рекорд 2002 года

Температура воздуха в Москве побила рекорд тепла за 24 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Температура воздуха в Москве установила новый рекорд за последние 24 года, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, 13 марта на станции ВДНХ в 15:00 воздух прогрелся до 13,8 градуса. К 16:00 температура снизилась до 12,8 градуса, что также превышает прежний максимум.

«Сегодня днем в 15:00 мск на станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 13,8 градуса. Сейчас понемногу температура снижается, и по состоянию на 16:00 мск воздух в столице остыл до 12,8 градуса, что все равно выше предыдущего рекорда», – сообщили в Гидрометцентре.

В Гидрометцентре отметили, что ожидали побития температурного рекорда 2002 года. Тогда максимальная температура составила 11,5 градуса тепла.

Ранее в пятницу коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до минимально допустимого уровня.

Накануне Москва также побила суточный температурный рекорд, когда столбик термометра днем достиг 12 градусов тепла. А синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до утра 15 марта.