Москвичи стали переходить на офлайн-режим навигации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Почти два миллиона москвичей загрузили офлайн-карту города за неделю, пишет РИА «Новости» , ссылаясь на данные аналитиков «Яндекс Карт». В период с 6 по 12 марта 2026 года приложение скачали 1,8 млн раз, что примерно на 15% превышает средний показатель за прошлый год.

Кроме того, эксперты отметили, что количество построенных офлайн-маршрутов выросло на 26,5% по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, что в офлайн-режиме пользователи могут искать организации, просматривать расписание работы, контакты, рейтинг, а также строить маршруты и пользоваться навигацией, однако без учета текущей дорожной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи также начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты из-за проблем со связью. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перебои мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

Он также отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города и призвал ведомства обратить на это внимание.



