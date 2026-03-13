  Прокуратура Швеции задержала российского гражданина – капитана танкера Sea Owl I
    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    13 марта 2026, 17:04 • Новости дня

    Лихачев сообщил о сбитых дронах над Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ряд украинских беспилотников были сбиты непосредственно над территорией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    По его словам, удары приходятся буквально в непосредственной близости от ограды станции, передает РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что атаки дронов на город Энергодар продолжаются. Он добавил, что обстановка на объекте крайне напряженная, а работа сотрудников фактически проходит на линии фронта.

    Ранее Лихачев заявил об усилении ударов Украины по району ЗАЭС.

    В феврале украинские военные устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильный рынок России продолжает меняться: часть китайских моделей исчезает из витрин дилеров, но это не связано с одной или двумя причинами. По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, каждая история ухода с рынка – отдельный кейс, где пересекаются маркетинг, обновление линейки и экономика.

    Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

    Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

    Эксперт обращает внимание, что в 2026 году ключевым фактором стал именно утильсбор: его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    @ sledcom.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к третьему пожизненному сроку командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов).

    Суд признал его виновным в организации террористического акта – в 2024 году Дзяман приказал сбить российский Ил-76М над Белгородской областью, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, передает РИА «Новости».

    Как отметили в суде, Дзяман был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Наказание включает первые 15 лет в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Минобороны России – с осужденного взыскано более 207 млн рублей, а иски потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

    По данным пресс-службы СК России, Ил-76М перед атакой был полностью исправен, что подтверждает расшифровка бортового самописца. На месте крушения найдены фрагменты американских ракет Patriot, экспертные исследования подтвердили их принадлежность к этому комплексу. В результате следствия установлено, что первая ракета поразила самолет на высоте около 4 тыс. метров, вторая – самоликвидировалась.

    В СК уточнили, что ракеты были запущены с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами радиолокационной разведки. Следствие провело поэлементную выкладку обломков, показавшую, что подрыв боевой части ракеты произошел у кабины экипажа, а сам самолет получил многочисленные сквозные повреждения, характерные для удара зенитной управляемой ракетой.

    Ранее Дзяман уже дважды заочно был приговорен в России к пожизненному заключению – за уничтожение самолёта в районе хутора Трудовая Армения в феврале 2024 года, а также за крушения двух вертолетов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35 в Брянской области в мае 2023 года.

    Напомним, расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом было завершено в середине января.

    13 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания, продававшая «Ниву» в Германии, прекратила деятельность из-за отсутствия покупателей и резкого падения спроса на автомобили.

    Компания Lada Deutschland GmbH, бывший официальный импортер автомобилей Lada в Германию, объявила о банкротстве после 25 лет работы, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild. Решение о прекращении деятельности было принято основателем фирмы Дитером Трзаской. Кризисный управляющий Хендрик Хирма сообщил, что покупателей для предприятия не нашлось, а одной из ключевых причин банкротства стали снижающиеся продажи.

    Внедорожник «Нива», реализуемый в Германии под маркой Taiga, пользовался большим спросом благодаря своей простоте и низкой цене. В 2000-х годах купить новый автомобиль можно было менее чем за 10 тыс. евро. Однако ужесточение экологических стандартов Евросоюза и санкции против России серьезно затруднили дальнейшие продажи.

    Бренд Lada ушел с европейского рынка в мае 2019 года. К этому моменту в Lada Deutschland GmbH работали 44 человека, но к моменту банкротства штат сократился до 10 сотрудников. В 2024 году в Германии зарегистрировали лишь 33 новых автомобиля Lada, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    13 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    @ Scott Mc Kiernan/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правнучка Никиты Хрущева, бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР, Нина Хрущева внесена в перечень иноагентов, сообщил Минюст России.

    Хрущева распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине, подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

    Министерство уточняет, что Хрущева принимала участие в создании материалов и сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц, а также выступала респондентом на информационной площадке иностранного источника. Ведомство отмечает, что Хрущева проживает за пределами России.

    Нина Хрущева – американский политолог российского происхождения, более 30 лет живет в США и строит там академическую карьеру. В публичном поле она продвигает антироссийскую повестку. В феврале 2026 года Хрущева заявила, что передача Хрущевым Крыма Украине в советский период была «менеджерским решением» для привязки республики к России.

    Кроме Хрущевой, в реестр иностранных агентов включен журналист Сергей Резник. Минюст указал, что он распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

    В список также вошли философ и публицист Вадим Штепа, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская и активист Алексей Нестеренко.

    Ранее правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине.

    13 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство примет решение о формате пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе после завершения исследований Роспотребнадзора.

    Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в канале правительства России в Max. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма не выявил новых случаев выброса нефтепродуктов за последнюю неделю.

    По данным космических снимков и наблюдений в районе крушения танкеров признаков загрязнения не обнаружено. В ликвидации последствий участвуют 793 человека и 185 единиц техники. С момента ЧС собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

    Организации утилизировали или направили в хозяйственный оборот свыше 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На одном из участков в тестовом режиме проведена отсыпка слоя чистого песка протяженностью 1 км для замещения загрязненного грунта.

    «Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи», – заявил вице-премьер Виталий Савельев. Итоговое решение о проведении пляжного сезона в 2026 году будет принято по результатам этих исследований.

    С начала года лабораторные анализы морской воды, проводимые Роспотребнадзором, не выявили отклонений от нормативов.

    13 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две женщины получили ранения после удара беспилотника по социальному объекту в селе Маломихайловка Белгородской области и были доставлены в больницу, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.

    Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.

    Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.

    Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.

    А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.


    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    13 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания Azur Air завершает чартерную программу в Паттайю раньше срока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    По информации из Telegram-канала АТОР, с 25 марта 2026 года прекращаются чартерные рейсы из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга в Паттайю. В то же время полеты на Пхукет из этих городов продолжатся без изменений.

    Как отмечают представители туристического рынка, программа завершится примерно на месяц раньше запланированного времени. Причиной называют рекомендацию Росавиации – ведомство рекомендовало сократить полетную программу, чтобы Azur Air могла выровнять расписание и снизить число задержек рейсов.

    В Azur Air пообещали в ближайшее время представить план корректирующих мероприятий и отчитаться об их реализации.

    «Авиакомпания Azur Air в кратчайшие сроки подготовит план необходимых корректирующих мероприятий и представит в Росавиацию исчерпывающие данные об их выполнении в установленные сроки», – сообщается в Telegram-канале перевозчика.

    В компании подчеркнули: все действующие обязательства перед пассажирами будут выполнены полностью, а ограничения не скажутся на работе рейсов и уровне обслуживания.

    Ранее Росавиация установила ограниченный срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года после проверки Ространснадзора.

    Напомним, Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air.

    13 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России опубликовал новые официальные курсы иностранных валют на выходные и понедельник, 16 марта.

    Доллар установлен на уровне 80,2254 рубля, евро – 91,9847 рубля, а юань – 11,6504 рубля, передает РБК. В последний раз курс доллара превышал отметку 80 рублей почти три месяца назад – 20 декабря 2025 года.

    На пятницу, 13 марта, регулятор устанавливал курс доллара на уровне 79,0671 рубля, евро – 91,3893 рубля, а юаня – 11,5027 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 1,1583 рубля, евро вырос на 59,54 копейки, а юань – на 14,77 копейки.

    Ранее ВЭБ исключил серьезное ослабление рубля в 2026 году.

    13 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз озвучил обновленные данные на первом заседании Общественной палаты региона седьмого созыва, передает ТАСС.

    «Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», – заявил глава региона.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску.

    13 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    13 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.

    По его словам, посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян был приглашен на встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает ТАСС.

    «В ходе встречи Виджита Херат обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», – отметил Рогов.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    13 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил о росте числа стран, закупающих российскую нефть.

    По его словам, это связано с тем, что США смягчили санкции на российские энергоносители, что открыло новые возможности для сделок.

    Ранее Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу закупок сырой нефти.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

