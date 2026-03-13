Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе

Кабмин: Решение о пляжном сезоне в Анапе примут после исследований Роспотребнадзора

Tекст: Валерия Городецкая

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в канале правительства России в Max. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма не выявил новых случаев выброса нефтепродуктов за последнюю неделю.

По данным космических снимков и наблюдений в районе крушения танкеров признаков загрязнения не обнаружено. В ликвидации последствий участвуют 793 человека и 185 единиц техники. С момента ЧС собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

Организации утилизировали или направили в хозяйственный оборот свыше 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На одном из участков в тестовом режиме проведена отсыпка слоя чистого песка протяженностью 1 км для замещения загрязненного грунта.

«Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи», – заявил вице-премьер Виталий Савельев. Итоговое решение о проведении пляжного сезона в 2026 году будет принято по результатам этих исследований.

С начала года лабораторные анализы морской воды, проводимые Роспотребнадзором, не выявили отклонений от нормативов.