    13 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    Британия отказалась поддержать ослабление санкций США против России

    Лондон выступил против смягчения американских ограничений на российскую нефть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство выступило против смягчения ограничений на поставки российской нефти, подчеркнув важность сохранения давления на экономику России.

    Правительство Британии не поддерживает планы США по ослаблению санкций на российскую нефть. Представитель канцелярии премьер-министра подчеркнул, что решение в данном вопросе принимают Соединенные Штаты, однако позиция Лондона остается неизменной, передает ТАСС.

    «Очевидно, что это решение принимают США, но наша позиция ясна. Всем партнерам следует сохранять давление на Россию и ее военную машину», – заявил он телеканалу Sky News. Представитель отметил, что Британия намерена продолжать свою линию в отношении антироссийских ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    Ранее лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил в пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта.


    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Эксперт Анпилогов: Киев мог специально создать загрязнение Днестра

    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро

    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    Макрон назвал смягчение санкций США против России временной мерой

    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил тревогу из-за решения США по российской нефти

    Кошта: Решение США по российской нефти вызывает озабоченность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    13 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил о росте числа стран, закупающих российскую нефть.

    По его словам, это связано с тем, что США смягчили санкции на российские энергоносители, что открыло новые возможности для сделок.

    Ранее Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу закупок сырой нефти.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TotalEnergies прекратила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Французская компания TotalEnergies остановила добычу топлива на объектах в Катаре, Ираке и шельфовой зоне ОАЭ, на долю которых приходилось 15% производства.

    Французская нефтегазовая компания TotalEnergies приостановила добычу топлива в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, пишет «Коммерсантъ».

    Эти проекты обеспечивали около 15% от общего объема добычи компании. Однако добыча на суше в ОАЭ – примерно 210 тыс. баррелей в сутки – продолжается без изменений, так как экспорт идет через терминал в Фуджейре.

    TotalEnergies отметила, что операционный денежный поток от ближневосточных активов составляет лишь 10% от общего показателя компании из-за более высокого налогообложения. Это значительно ниже среднего уровня по портфелю.

    В компании подчеркнули, что в 2026 году основной прирост запасов будет формироваться за счет проектов за пределами Ближнего Востока.

    «Повышения цены Brent на восемь долларов за баррель достаточно, чтобы покрыть ожидаемый в 2026 году операционный денежный поток от наших месторождений в Ираке, Катаре и на шельфе ОАЭ при цене шестьдесят долларов за баррель», – сообщили в TotalEnergies.

    Ранее компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны из-за закрытия Ормузского пролива.

    13 марта 2026, 09:10 • Новости дня
    Белый дом допустил отмену Закона Джонса ради дешевого бензина

    Bloomberg: США временно отменили Закон Джонса для стабилизации цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, сообщает Bloomberg.

    Администрация Дональда Трампа изучает вариант временного отказа от соблюдения Закона Джонса, сообщает РБК.

    Этот документ требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно на судах, построенных в США и укомплектованных местными экипажами.

    Пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт пояснила мотивы такого шага. «В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность отмены Закона Джонса на ограниченный период времени, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственных товаров первой необходимости в порты США», – заявила она.

    Предполагается, что мораторий продлится 30 дней и коснется транспортировки нефти, бензина, дизеля, сжиженного природного газа и удобрений. Это позволит привлечь более дешевые иностранные танкеры для доставки сырья с побережья Мексиканского залива на заводы Восточного побережья.

    Рынок уже отреагировал на новости снижением стоимости фьючерсов на бензин. Однако вице-президент StoneX Group Джош Линвилл выразил сомнение, что временная приостановка закона поможет эффективно сдержать рост цен.

    Президент США Дональд Трамп ранее изучал возможность временного снятия требований закона Джонса для стабилизации рынка.

    Глава Белого дома объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран ради снижения стоимости топлива.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, заявив, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    13 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о снятии США ограничений с 100 млн баррелей российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как написал Дмитриев в Telegram-канале, министр финансов США Скотт Бессент объявил о смягчении ограничений для Индии на импорт российской нефти, а также о полном снятии ограничений с 100 млн баррелей российской нефти, которые находятся в транзите.

    Дмитриев заявил: «США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным».

    Он добавил, что на фоне усиливающегося энергетического кризиса во всем мире дальнейшее снятие ограничений на поставки российских энергоносителей становится все более вероятным, несмотря на противодействие части чиновников в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что это лишь временное логистическое решение.

    13 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Еврокомиссия: Власти Грузии пообещали блокировать связанные с Россией танкеры

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинские власти пообещали не впускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Россией, учитывая требования Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

    По словам Макгарри, Грузия обязалась не допускать в свои морские терминалы танкеры, которые могут быть связаны с Россией, передает «Интерфакс».

    Макгарри подчеркнула, что при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза рассматривалась возможность включения грузинского терминала Кулеви в список организаций, которые, по мнению ЕС, содействуют обходу Россией ограничительных мер. По словам представителя ЕК, в Брюсселе будут внимательно следить за развитием ситуации.

    Евросоюз изъял грузинский порт Кулеви из двадцатого пакета антироссийских санкций. Брюссель изначально планировал включить этот терминал в черный список за предполагаемый обход ограничений.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сообщения о помощи российскому теневому флоту спекуляцией.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    13 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Сийярто призвал ЕС по примеру США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия призывает Евросоюз временно ослабить санкции против российской нефти по примеру США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Он отметил: «Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что Будапешт требует от Брюсселя последовать примеру Вашингтона и временно отказаться от ограничений против поставок нефти из России. По его словам, решения Евросоюза не должны приниматься «на основе шантажа Зеленского», а должны учитывать интересы европейских стран.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    13 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    Кремль заявил о ситуативном совпадении интересов Москвы и Вашингтона по нефти

    Песков заявил о риске нарастания кризиса на энергетическом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль предупредил о возможном усилении кризиса в мировой энергетике и оценил совпадение интересов с США как временное явление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ситуация на мировых энергетических рынках может привести к нарастанию кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона считает, что нынешние условия чреваты дальнейшим обострением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе. Песков подчеркнул, что определенные действия способны содействовать стабилизации рынка, однако риски сохраняются.

    Песков также отметил ситуативный характер совпадения интересов России и Соединенных Штатов по вопросам стабилизации энергетических рынков.

    «Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», – заявил Песков.

    Песков ответил, что пока США не намерены полностью отменять ограничения, и интересы двух стран совпадают лишь в текущий момент.

    Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.

    Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

    Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.

