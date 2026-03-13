Генсек ООН призвал остановить боевые действия между Израилем и «Хезболлой»

Гутерриш призвал остановить боевые действия между Израилем и «Хезболлой»

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление прозвучало во время его встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном во дворце Баабда, передает ТАСС.

«Новая война между Израилем и «Хезболлой» должна быть остановлена», – сказал Гутерриш, его слова приводит президентская пресс-служба. Он добавил, что «эпоха военизированных группировок завершилась», и выразил надежду, что к его следующему визиту «Ливан восстановит свою способность самостоятельно решать вопросы войны и мира».

В пятницу Гутерриш прибыл в Бейрут. Он заявил, что его визит направлен на выражение солидарности с народом Ливана в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек.