Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве после 25 лет работы на рынке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Компания Lada Deutschland GmbH, бывший официальный импортер автомобилей Lada в Германию, объявила о банкротстве после 25 лет работы, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild. Решение о прекращении деятельности было принято основателем фирмы Дитером Трзаской. Кризисный управляющий Хендрик Хирма сообщил, что покупателей для предприятия не нашлось, а одной из ключевых причин банкротства стали снижающиеся продажи.

Внедорожник «Нива», реализуемый в Германии под маркой Taiga, пользовался большим спросом благодаря своей простоте и низкой цене. В 2000-х годах купить новый автомобиль можно было менее чем за 10 тыс. евро. Однако ужесточение экологических стандартов Евросоюза и санкции против России серьезно затруднили дальнейшие продажи.

Бренд Lada ушел с европейского рынка в мае 2019 года. К этому моменту в Lada Deutschland GmbH работали 44 человека, но к моменту банкротства штат сократился до 10 сотрудников. В 2024 году в Германии зарегистрировали лишь 33 новых автомобиля Lada, отмечает газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть, во многом из-за роста производства марки Lada.

Ранее лидер ультраправой «Альтернативы для Германии» в Тюрингии Бьорн Хекке приехал на избирательный участок именно на российском внедорожнике «Лада Нива».

До этого в Германии в июне 2020 года просили возобновить продажи Lada в ЕС.