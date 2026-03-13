  • Новость часаЛавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания
    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану
    Патрушев назвал приоритетом защиту судов от атак дронов
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    13 марта 2026, 14:58 • Новости дня

    Пентагон расширил контракт с Boeing на создание самолета-разведчика E-7A

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон расширил контракт с компанией Boeing на программу разработки самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail примерно на 2,3 млрд долларов, следует из базы контрактов американского военного ведомства.

    Пентагон расширил контракт с Boeing на разработку самолета E-7A Wedgetail на сумму около 2,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Дополнительное соглашение касается быстрого прототипирования авиационного сегмента и предусматривает выполнение работ в Сиэтле, Оклахоме и Хантсвилле с завершением к 10 августа 2032 года.

    Boeing E-7 Wedgetail способен летать без дозаправки на расстояние до 6428 километров и достигать высоты до 12 496 метров. Самолет оснащен системой обнаружения и идентификации воздушных, морских и наземных объектов, а также может отслеживать несколько целей одновременно.

    «Системы связи позволяют обеспечивать обмен данными в реальном времени с военно-воздушными, космическими и наземными силами», – говорится в сообщении компании. Наряду с США, заказчиками E-7 Wedgetail выступают Южная Корея, Австралия, Британия и Турция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик RC-135U подал сигнал бедствия в небе над Черным морем. Самолет RC-135U ранее заметили вблизи Сочи.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    @ EPA/STR/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    10 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»

    Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом

    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВАВТ Алексей Исполинов. Ранее в правительстве одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан России в случае их ареста судами иностранных государств.

    «Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.

    По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.

    При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.

    Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».

    Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.

    Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».

    «Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.

    В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    11 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

    Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

    Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

    Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

    Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. «В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности», – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

    Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

    В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

    При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    12 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Ростех представил новый боеприпас большой дальности

    Ростех создал барражирующий боеприпас для ударов на сотни километров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый барражирующий дрон от Ростеха способен выполнять задачи на дальности в сотни километров и обходить ПВО, сообщили в госкорпорации.

    Сотрудники госкорпорации «Ростех» разработали барражирующий боеприпас большой дальности. В пресс-службе компании отмечают: «Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу. Беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров».

    По данным корпорации, аппарат отличается высокой скоростью и маневренностью, что позволяет использовать разные профили полета для обхода средств ПВО противника. Кроме того, дрон имеет повышенную защиту от радиоэлектронного подавления.

    Как сообщил управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем Ростеха Борис Подольный, корпорация активно развивает беспилотные технологии для военных и гражданских задач. В портфеле уже свыше десяти типов серийных беспилотников, используемых в том числе и в зоне проведения спецоперации на Украине. Новый барражирующий боеприпас выполнен в форме «дельта» и сейчас проходит испытания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата.

    Ранее госкорпорация представила восемь типов новейших беспилотных летательных аппаратов различного назначения для спецоперации на Украине.

    А в начале февраля Ростех сообщил о разработке барражирующего боеприпаса с Х-образным крылом, обладающего высокой помехоустойчивостью и маневренностью.


    12 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В НАТО признали высокие темпы выпуска ракет и дронов в России

    Генерал НАТО Гринкевич отметил способность России быстро выпускать ракеты и БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    Оборонно-промышленный комплекс России продемонстрировал способность поддерживать высокий уровень производства ракетных вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    «Российская экономика стоит, так сказать, на высокой передаче. В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», – отметил Гринкевич.

    Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для продолжения интенсивного выпуска современных вооружений в условиях текущей геополитической ситуации.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией. До этого Гринкевич прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Между тем в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    12 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с АПЛ «Казань»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта АПЛ «Казань» из подводного положения в Баренцевом море.

    Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта атомной подводной лодки «Казань» из подводного положения в Баренцевом море, передает РИА «Новости».

    В начале ролика командир лодки отдает приказ: «Решил выполнить стрельбу по морской цели», после чего по кораблю объявляется боевая тревога и ракетная атака.

    Боевые части постепенно докладывают командиру о готовности к стрельбе, а затем БЧ-2 получает команду на автоматическую предстартовую подготовку. Финальный этап видео включает запуск ракеты из-под воды, подтверждение «ракета в воздухе» и кадры полета к цели.

    По сообщению пресс-службы Северного флота, стрельба была проведена в рамках плановой боевой подготовки. Крылатая ракета нанесла удар по морской мишени, имитирующей корабль условного противника, на расстоянии до 300 километров. Объективный контроль подтвердил попадание головной части ракеты по цели.

    В операции участвовали надводные корабли и морская авиация Северного флота, которые обеспечивали безопасность района. Атомная подводная лодка «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М» – это современные лодки с пониженным акустическим полем, способные нести высокоточное оружие большой дальности для поражения целей на воде, земле и под водой.

    АПЛ «Казань» была заложена на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в июле 2009 года, спущена на воду в марте 2017 года и принята в состав ВМФ России в мае 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали отправку атомной подлодки «Казань» на Кубу «сигналом Путина». Подлодка «Казань» провела ракетную стрельбу крылатыми ракетами «Калибр». Экипаж подлодки «Казань» прошел успешные испытания по погружению на максимальную глубину в Баренцевом море.

