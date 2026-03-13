  • Новость часаЛавров подтвердил приверженность России мораторию на ядерные испытания
    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану
    Патрушев назвал приоритетом защиту судов от атак дронов
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    13 марта 2026, 14:55 • Новости дня

    Трамп отказался от помощи Британии в Иране

    Трамп отклонил помощь Британии в ударах по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что помощь Лондона в ближневосточном конфликте стала неактуальной из-за позднего предложения о предоставлении военных баз.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Британии Киру Стармеру, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке Лондона в ближневосточном конфликте, передает Axios.

    По данным издания, американский президент напомнил, что предложение Британии о предоставлении военных баз для ударов по Ирану поступило уже после начала боевых действий.

    В телефонном разговоре с главой британского правительства Трамп подчеркнул: «Вы должны были предложить это до начала войны. Теперь уже слишком поздно». Axios уточняет, что вначале Стармер был против предоставления военных объектов, однако пересмотрел свою позицию после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с этим кораблем в Северную Атлантику. Между тем СМИ указывали на невозможность самостоятельного развертывания авианосца из-за нехватки кораблей сопровождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало следствием отказа Британии участвовать в ударах по Ирану под давлением президента США.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Axios: Хуситы могут атаковать США и Израиль из-за нападения на Иран

    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    12 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    13 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака

    США потеряли самолет-заправщик при инциденте с другим самолетом в небе над Ираком

    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака
    @ Romeo Guzman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский военный самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном, при этом второй самолет удалось посадить без происшествий, сообщили в Центральном Командовании ВС США (CENTCOM).

    Потеря американского самолета-заправщика KC-135 произошла в небе над западным Ираком, передает РИА «Новости». Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что инцидент случился в ходе операции против Ирана и не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

    В заявлении командования говорится: «Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается».

    По данным CENTCOM, в происшествии участвовали два самолета: один потерял управление и разбился, другой смог совершить безопасную посадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    Центральное командование США подтвердило, что Кувейт признал вину за инцидент с потерей самолетов из-за дружественного огня.

    Этот случай стал рекордным по числу уничтоженных американских F-15E Strike Eagle за один вылет в результате дружественного огня в современной авиации.


    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    CNN: Американская армия потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции

    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    @ Xu Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке

    Французский сержант погиб при атаке дрона на базу в Ираке

    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    При ударе беспилотника в районе иракского города Эрбиль погиб старший сержант из батальона альпийских стрелков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент республики Эмманюэль Макрон подтвердил потерю бойца, передает ТАСС.

    Глава государства написал в соцсети: «Старший сержант Арно Фрион из седьмого батальона альпийских стрелков погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке».

    Французский лидер также уточнил информацию о пострадавших сослуживцах погибшего. По его словам, в результате враждебных действий ранения получили еще несколько военных.

    Ранее портал Shafaq News информировал, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил. Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иракской провинции Умид Хошнав сообщил о ранении шести французских военных при ударе по базе в Эрбиле.

    Ранее Париж объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Для защиты своих интересов Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle.

    13 марта 2026, 10:34 • Новости дня
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    @ Rafiq Maqbool/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.

    ВМС США пока не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, пишет TWZ.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил CNBC, что миссия по эскорту состоится относительно скоро, но сейчас военные силы сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и связанных с ними производственных объектов. По его словам, сопровождение танкеров может начаться к концу месяца.

    Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал продолжать держать пролив закрытым для судоходства, отказавшись от переговоров с другими странами о прекращении атак. На этом фоне рынки выражают обеспокоенность, а аналитики не исключают необходимости наземной операции для полного открытия пролива.

    Тем временем, Иран продолжает атаковать коммерческие суда в регионе. В акватории Ирака были подожжены два танкера, один из которых принадлежит американской компании. Ирак временно приостановил работу своих нефтяных портов после нападения. По данным компании Ambrey, оба судна подверглись атаке, один человек погиб, а 38 были спасены.

    По заявлению КСИР, танкер Safesea Vishnu был атакован после неоднократных предупреждений. Также был поврежден контейнеровоз под флагом Японии в Персидском заливе, а еще одно судно пострадало вблизи побережья ОАЭ.

    Постоянные атаки вызвали скачок цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство объявило о крупнейшем в истории высвобождении стратегических резервов топлива. Правительство Дании призвало граждан снизить потребление ископаемого топлива.

    Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, несмотря на экономические риски. По оценке Reuters, за первые шесть дней войны США потратили не менее 11,3 млрд долларов.

    Израиль подтвердил удары по ядерным объектам Ирана, в том числе по комплексу Талеган под Тегераном, а также по другим объектам и фигурантам ракетной программы. В ответ Хезболла нанесла массированные удары по Израилю, выпустив около 200 ракет и 20 беспилотников из Ливана.

    По данным Reuters, несмотря на массированные удары, руководство Ирана сохраняет контроль над страной и не собирается сдаваться, а Хаменеи призвал к дальнейшему противостоянию американским военным базам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел в том же районе. Разведка США получила данные о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    12 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о невозможности публичных появлений нового лидера Ирана

    Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вынужден избегать публичности после убийства Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи его преемник и сын Моджтаба Хаменеи не может появляться на публике, передает РИА «Новости».

    «Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», – сказал Нетаньяху.

    Он также добавил, что в ходе текущей войны Израиль еще готовит «много сюрпризов», однако отказался раскрывать детали дальнейших действий в отношении нового лидера Ирана и генерального секретаря движения «Хезболла».

    Ранее совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении заявил, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    МИД Ирана сообщил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Трамп: США планируют очень мощные удары по Ирану на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    13 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике после угроз Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канада объявила о масштабном расширении военного присутствия в Арктике на фоне угроз президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, премьер-министр Канады Марк Карни представил план, предусматривающий строительство трёх новых военных баз в северных территориях, включая одну в Йеллоунайфе, а также модернизацию инфраструктуры и аэропортов в регионе.

    По его словам, расходы на основные объекты составят 32 млрд канадских долларов (около 23,5 млрд долларов), ещё 2,67 млрд канадских долларов выделят на строительство двух «оперативных опорных узлов» для размещения техники и персонала.

    «С этим планом мы берём будущее под свой контроль. Мы больше не будем полагаться на других в вопросах защиты Арктики или поддержки нашей экономики. Мы полностью берём ответственность за защиту нашего суверенитета», – заявил Карни, выступая перед военными в ангаре аэропорта Йеллоунайфа.

    Власти также планируют потратить 294 млн долларов на модернизацию двух арктических аэропортов, чтобы принимать более крупные гражданские и военные самолёты. Новые базы позволят поддерживать в регионе постоянное присутствие значительного числа военных и авиации, а не ограничиваться лишь учениями, отмечает неназванный представитель правительства. Некоторые проекты уже стартовали, и объявлены тендеры на остальные.

    По словам профессора Университета Британской Колумбии Майкла Байерса, главным мотивом инвестиций является демонстрация Вашингтону готовности Канады самостоятельно обеспечивать безопасность своего севера. Эксперт добавил, что в обычных условиях размещение даже нескольких сотен военных на севере страны не имело бы смысла из-за сурового климата и малонаселённости, а более эффективным вариантом была бы мобильная группа быстрого реагирования.

    Проект рассчитан минимум на десять лет и финансируется в рамках программы модернизации североамериканской системы противовоздушной обороны NORAD, общий бюджет которой составляет 87 млрд канадских долларов. Помимо этого, Канада уже заказала в Австралии радиолокационную систему для мониторинга арктического воздушного пространства за 6,5 млрд канадских долларов, а также участвует в международном строительстве ледоколов.

    Новые военные траты связаны с желанием Канады достичь рекомендованного НАТО уровня расходов в 2% от ВВП. Современный интерес к арктическим территориям связан не только с безопасностью, но и с возможностями для судоходства и добычи ценных минералов из-за потепления и открывающегося Северо-Западного прохода.

    В ближайшее время Карни примет участие в учениях НАТО на севере Норвегии, где соберутся 25 тыс. военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Также премьер примет участие во встрече глав правительств северных государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

    5 марта российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, укрепление военного присутствия НАТО в Арктике посол РФ в Норвегии назвал серьезной угрозой стабильности и безопасности в регионе.

    13 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Удар по иранскому кораблю вызвал кризис доверия в Индии к США

    Bloomberg: После атаки на иранский корабль между Индией и США возник раскол

    Tекст: Вера Басилая

    Гибель более 80 иранских моряков в результате торпедной атаки американской подлодки недалеко от побережья Шри-Ланки вызвала возмущение и тревогу в Индии, где моряки незадолго до трагедии были почетными гостями на крупнейших военно-морских учениях, сообщает Bloomberg.

    Атака американской подлодки на иранский военный корабль IRIS Dena произошла спустя неделю после участия экипажа в международных военно-морских учениях у берегов Индии. Местные жители, принимавшие иранских моряков в порту Вишакхапатнам, отмечают, что трагедия воспринимается как личная утрата, поскольку гости стали для них друзьями, пишет Bloomberg.

    По данным издания, премьер-министр Индии Нарендра Моди не сделал публичных заявлений о случившемся, что вызвало критику со стороны оппозиции и общественности. Отмечается, что молчание Моди объясняется опасениями ухудшения отношений с США и возможным ростом цен на топливо из-за нестабильности в регионе и блокады Ормузского пролива Ираном.

    В материале приводятся слова бывших советников и дипломатов, которые считают, что США показали пренебрежение интересами Индии как стратегического партнера, что усилило давление на Моди. Отмечается, что Нью-Дели предоставил убежище другому иранскому кораблю после атаки и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе в разговоре с президентом Ирана.

    Согласно информации властей Шри-Ланки, где находилось судно после атаки, из примерно 130 человек на борту IRIS Dena удалось спасти только 32, многие из которых были госпитализированы. Местные службы столкнулись с трудностями из-за большого числа жертв.

    Эксперты считают, что действия США и отсутствие явной поддержки интересов Индии подталкивают Нью-Дели к еще большей внешнеполитической независимости и выстраиванию баланса между ведущими державами.

    СМИ писали, что уничтожение американской подлодкой иранского фрегата вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства.

    Власти Индии разрешили другому иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту города Кочин.

    Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон ждет неминуемое возмездие за потопление иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

