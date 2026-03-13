Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

«Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.