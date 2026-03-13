Психиатр объяснил, почему весной происходят обострения

Психиатр Рудковский рассказал о влиянии весны на психические расстройства

Tекст: Дарья Григоренко

Рудковский отметил, что весной наблюдается рост числа рецидивов психических заболеваний. По словам специалиста, распространенное выражение «весеннее обострение» отражает реальный медицинский феномен: именно весной чаще фиксируются всплески депрессии, тревожных расстройств, биполярного аффективного расстройства и зависимого поведения, передает Газета.Ru.

Врач объяснил, что причина сезонного ухудшения – не просто перемена настроения, а комплекс изменений в организме: удлинение светового дня, гормональная перестройка и смена режима сна. Для людей с уязвимой психикой такой период становится тяжелой нагрузкой. Дополнительным триггером выступают длинные праздничные выходные начала марта, когда многие злоупотребляют алкоголем, что усиливает эмоциональные перегрузки.

Рудковский подчеркнул, что алкоголь не помогает справиться с весенним стрессом, а наоборот, усугубляет тревожность, раздражительность и нарушает сон, что может привести к срывам у людей с зависимостями. Врач отметил, что в первые недели весны врачи фиксируют рост обращений с тревожными состояниями, бессонницей, паническими атаками и маниакальными эпизодами у пациентов с биполярным расстройством.

Он добавил, что весна не создает психических болезней, а лишь обостряет уже существующие проблемы, такие как хронический стресс, эмоциональное выгорание и зависимости. «Если у человека устойчивая психика и нормальный режим жизни, он может пережить этот период практически незаметно», – отметил психиатр.

По словам Рудковского, насторожить должны резкие перепады настроения, постоянная тревога, бессонница, вспышки раздражительности и утрата контроля над употреблением алкоголя – в этом случае следует обратиться к специалисту. Он советует в весенний период соблюдать режим сна, избегать злоупотребления спиртным и давать организму время на адаптацию. Эксперт подчеркнул, что сезонные изменения психики могут затронуть любого человека, и важно внимательно относиться к своему состоянию, а не относиться к весенним трудностям как к предмету шуток.

