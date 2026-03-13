Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Минск готов использовать новый ракетный комплекс «Орешник» для защиты своих границ при возникновении угрозы со стороны Украины или стран НАТО, передает агентство БелТА.

«Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что его слова не следует воспринимать как угрозу, добавив, что западные политики и СМИ часто вырывают подобные заявления из контекста. Он подчеркнул, что Белоруссия обладает достаточными средствами, чтобы ответить на потенциальные угрозы. «Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью – пожалуйста», – заявил белорусский лидер.

Ранее оппозиция Белоруссии пыталась выяснить расположение «Орешника».

Напомним, «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.