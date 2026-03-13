Во Франции заявили о риске втягивания страны в конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппо заявил об опасности втягивания Франции в конфликт на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости». Поводом для резких заявлений стала гибель старшего сержанта Арно Фриона, который скончался после атаки беспилотника на французскую военную базу в Ираке.

В обращении на своей странице в соцсети Филиппо подчеркнул: «Наши мысли со старшим сержантом Арно Фрионом, его семьей и товарищами. Мы также думаем о наших раненых солдатах. Ястребы попытаются использовать эту трагедию, чтобы втянуть нас в эту войну».

Политик обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой отказаться от идеи создания коалиции для обеспечения безопасности судоходства в регионе, учитывая рост напряженности. Филиппо подчеркнул, что не стоит подвергать опасности французских военных, страну и ее интересы, участвуя в эскалации конфликта.

