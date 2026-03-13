Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.
Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.
Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.
Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.
Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.