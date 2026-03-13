Иран заподозрил третьи лица в пусках ракет по Турции

Посол Ирана назвал третьи лица возможными виновниками пусков ракет по Турции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран подозревает, что запуск ракет, которые были перехвачены в небе Турции, мог быть совершен третьими лицами. Об этом заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад в интервью газете Yeni Safak, пишет РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул: «Для нас это тоже остается загадкой: как такое вообще возможно? По нашему мнению, это могли сделать третьи лица».

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, якобы запущенную с территории Ирана. Это был уже третий похожий случай с начала эскалации конфликта. В результате работы ПВО никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, а ее обломки упали возле города Газиантеп.

Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе. А для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.



