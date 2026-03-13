Глава МАГАТЭ заявил о деликатности ядерной ситуации на Ближнем Востоке

Гросси: Ситуация вокруг ядерной безопасности на Ближнем Востоке деликатная

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в регионе наблюдается вспышка нового конфликта, где ядерный фактор играет значимую роль, передает РИА «Новости».

«Ситуация очень деликатная. Мы видим вспышку еще одного конфликта, где важную роль играет ядерный фактор. Так что для нас очевидно, что пока не будет выработано разумное соглашение, всегда будет очень тонкая линия между миром и войной», – подчеркнул Гросси.

Он также отметил, что даже после завершения конфликта странам региона предстоит вернуться за стол переговоров. По мнению главы МАГАТЭ, это необходимо для долгосрочной стабильности и обеспечения безопасности.

Особое внимание он уделил ситуации в Иране. Гросси заявил, что МАГАТЭ в последние годы сталкивается с очень ограниченным уровнем допуска своих инспекторов к иранским ядерным объектам. Он подчеркнул, что из-за сокращения доступа и высокого уровня обогащения урана МАГАТЭ не может предоставить точных и видимых доказательств отсутствия у Ирана планов по созданию ядерного оружия.

Накануне стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране.