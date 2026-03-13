Эксперт Бедеров предположил ошибочный удар США из-за собранных ИИ данных рекламы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бедеров расскзал, что авиаудар по школе для девочек в Иране во время совместной атаки США и Израиля мог быть вызван ошибкой в разведданных, предоставленных искусственным интеллектом, пишет Газетa.Ru.

Бедеров пояснил, что американские военные давно используют ИИ для анализа спутниковых снимков, перехвата переговоров и данных с беспилотников, а также для ранжирования целей и ускорения принятия решений. Он отметил: «Американские военные используют ИИ и достаточно давно. Это уже не теория, а практика. Речь идет не о роботах-терминаторах, а о системах поддержки принятия решений».

Эксперт сообщил, что основная ошибка могла возникнуть при использовании разведки на основе рекламных данных, или ADINT. Эта технология позволяет отслеживать смартфоны по информации, легально собираемой мобильными приложениями, что может привести к неверной идентификации цели – например, если телефоном, привязанным к подозреваемому, пользуется иранский ребенок.

Бедеров подчеркнул, что решение о нанесении авиаудара в любом случае принимает человек, а не ИИ. Он считает, что человеческий фактор сыграл ключевую роль – данные, предоставленные ИИ, могли быть недостаточно тщательно проверены. Особенно высок риск ошибки при проведении масштабных операций, когда за короткое время наносятся сотни ударов, и офицеры вынуждены доверять рекомендациям системы без глубокого анализа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор Минаба заявил о гибели 115 учеников при ударе по школе. Тегеран сообщил о гибели около 160 человек в результате этого удара.