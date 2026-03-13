  • Новость часаЛукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    13 марта 2026, 14:17 • Новости дня

    Власти Нидерландов сочли поджог синагоги в Роттердаме антисемитской атакой

    Власти Нидерландов признали поджог синагоги в Роттердаме антисемитской атакой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, при этом никто не пострадал, а власти назвали случившееся проявлением антисемитизма, отмечает местная пресса.

    Рано утром в Роттердаме был совершен поджог синагоги. Инцидент произошел около 03:40 по местному времени на площади ABN Davidsplein. Полиция в соцсетях отметила, что никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил заявил: «Мы не должны мириться с антисемитизмом, запугиванием и насилием. Безопасность синагог контролируется местными властями». Власти рассматривают случившееся как антисемитскую атаку.

    Ван Вил также подчеркнул, что представители еврейской общины должны чувствовать себя в безопасности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 февраля в Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе. Ранее Евросоюз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.

    Напомним, накануне в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции.

    Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    Путин назначил Курносенко первым замглавы МВД России

    Путин сменил первого замглавы МВД
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    13 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    @ IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах, сообщает Politico.

    Новые обвинения в адрес еврокомиссара по расширению Марты Кос о сотрудничестве с югославской секретной полицией в 1980-х годах прозвучали на фоне предстоящих выборов в Словении, пишет Politico.

    Словенский депутат Европарламента Романа Томц, представляющая крупнейшую группу в парламенте – Европейскую народную партию, направила письмо Еврокомиссии, в котором заявила о наличии новых доказательств и потребовала расследования.

    Томц подчеркнула, что Кос не была честна, когда заявляла, что не сотрудничала со спецслужбой. По словам представителя группы ЕНП, Кос не опровергла новые обвинения, и теперь ей предстоит дать разъяснения. В то же время официальный представитель Еврокомиссии отметил, что Кос прошла тщательную проверку при назначении и была утверждена парламентом вместе с другими комиссарами.

    Близкий к офису комиссара источник отметил, что Кос осознает возможное использование обвинений в политической борьбе перед выборами, однако продолжает работу в прежнем режиме. Ожидается, что на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник Кос зададут вопросы по поводу этих обвинений.

    Во вторник Томц представила книгу словенского автора Игора Омерзы с документами, которые, по ее словам, подтверждают связь Кос с разведкой Югославии. На слушаниях в 2024 году Кос заявила: «Я никогда не была сотрудником или осведомителем секретной службы Югославии», назвав обвинения ложью и дезинформацией.

    Ранее Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах Евросоюза.

    12 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Иранская армия пригрозила скорым уничтожением Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное руководство Ирана заявило о скором уничтожении Израиля и поддержке создания независимого палестинского государства.

    Армия Ирана выступила с заявлением о скором уничтожении Израиля, передает ТАСС. В тексте, опубликованном агентством Fars, подчеркивается: «Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко».

    Заявление приурочено к Международному дню Иерусалима, который отмечается по инициативе Ирана с 1979 года.

    День Аль-Кудс проводится ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамадан и направлен на поддержку борьбы палестинцев за свои права. Иран традиционно использует этот день для выражения солидарности с палестинским народом и критики политики Израиля.

    Заявление иранской армии прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающихся обсуждений статуса палестинских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации и заявил о намерении Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля. Совбез ООН отклонил проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFE

    Навроцкий отказался подписывать закон о военных кредитах ЕС SAFE

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал законопроект, позволяющий Варшаве получить военные кредиты от Евросоюза по программе SAFE.

    Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал участие страны в европейской программе военных кредитов SAFE, передает ТАСС. Решение президента было объявлено в прямом эфире национального канала TVP Info.

    В своем обращении к гражданам Навроцкий заявил: «Я принял решение, что не подпишу закон, который позволит Польше получить кредит по программе SAFE».

    Он также подчеркнул: «Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности».

    По словам Навроцкого, подобный кредит станет финансовым бременем для будущих поколений граждан страны. Президент выразил опасения, что Брюссель может прекратить финансирование в случае несоблюдения навязываемых условий.

    Навроцкий предложил альтернативу – финансировать развитие польского военно-промышленного комплекса за счет прибыли национального банка.

    Ранее Еврокомиссия объявила о выделении 150 млрд евро в виде низкопроцентных кредитов для оборонных нужд стран ЕС, из которых Польша должна получить 43,7 млрд евро.

    Окружение президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, увидев в ней отход от политики сотрудничества с Вашингтоном в пользу поддержки местных производителей.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    В Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    12 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о невозможности публичных появлений нового лидера Ирана

    Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вынужден избегать публичности после убийства Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи его преемник и сын Моджтаба Хаменеи не может появляться на публике, передает РИА «Новости».

    «Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», – сказал Нетаньяху.

    Он также добавил, что в ходе текущей войны Израиль еще готовит «много сюрпризов», однако отказался раскрывать детали дальнейших действий в отношении нового лидера Ирана и генерального секретаря движения «Хезболла».

    Ранее совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении заявил, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    МИД Ирана сообщил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли
    МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли
    @ ZIPI/EPA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Испании уверены в независимости страны и не боятся возможного разрыва торговых отношений с Соединенными Штатами, подчеркнули в МИД королевства.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство страны не опасается возможного разрыва торговых связей с США, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу TVE глава МИД подчеркнул: «У нас сложились взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами». Он напомнил, что американские военные базы в Испании предоставляются бесплатно и находятся под испанским суверенитетом, хотя используются совместно.

    Дипломат отметил, что Испания «ничего не боится», и назвал идею разрыва отношений «миром абсолютного хаоса и беспорядка». Альбарес подчеркнул, что страна является «свободной и суверенной, принимающей решения на суверенной основе».

    Напомним, что напряженность между Испанией и США усилилась после военных действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, которым Мадрид изначально выразил несогласие. Впоследствии Испания отказалась разрешить использование американских баз на своей территории для операций против Ирана.

    3 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать все торговые отношения с Испанией, сославшись на отказ Мадрида увеличить военные расходы до 5% ВВП и подчеркнув возможность использования баз вопреки позиции испанских властей.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.


    12 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о начале ударов по Тегерану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в столице Ирана.

    Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении военных говорится: «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только что начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии страны подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

    Накануне армия Израиля начала серию мощных атак на инфраструктуру в Иране и объекты организации «Хезболла» в Бейруте.

    Израильские военные заявили о запуске ракет со стороны Ирана.

    13 марта 2026, 09:16 • Новости дня
    Напавший на синагогу в Мичигане потерял семью из-за ударов Израиля

    Атаковавший синагогу в США лишился племянников при ударе Израиля по Ливану

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане незадолго до нападения потерял нескольких родственников, включая племянницу и племянника, при израильском ударе по Ливану, сообщает телеканал Fox News.

    Подозреваемый Айман Мохамад Газали в этом месяце утратил родных, погибших из-за действий израильской армии, передает ТАСС.

    Власти города заявили: «В начале этого месяца он потерял нескольких родственников, в том числе племянницу и племянника, в ходе атаки Израиля на их дом в Ливане».

    Уроженец Ливана въехал в Соединенные Штаты в 2011 году по визе супруга, а спустя пять лет получил американское гражданство. По информации Fox News, 41-летний мужчина проживал в городе Дирборн-Хайтс.

    Охрана религиозного учреждения застрелила злоумышленника после того, как он протаранил здание на автомобиле и вышел с винтовкой. Машина нападавшего загорелась после столкновения со стеной, а один из сотрудников службы безопасности получил легкие травмы. ФБР расследует происшествие как целенаправленную атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция штата Мичиган сообщила о стрельбе на территории синагоги Храм Исраэль.

    12 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Выросло число погибших при ударах Израиля по Ливану

    Число погибших при ударах Израиля по Ливану достигло 687 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ливане зафиксировано увеличение числа погибших в результате израильских атак, среди которых почти сто детей и десятки женщин, сообщает Минздрав ближневосточной страны.

    Количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра информации страны Пола Моркоса.

    Из этого числа 98 жертв составляют дети, а 52 – женщины, отметил министр в заявлении, которое передал телеканал Al Jazeera. Моркос также сообщил, что среди погибших оказались 15 сотрудников медицинских учреждений.

    Ранее в четверг израильские ВВС нанесли авиаудары по девяти населенным пунктам юга Ливана, что привело к гибели четырех человек и ранениям среди мирных жителей.

    До этого, в ночь на четверг, израильский беспилотник нанес удар по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте, в результате чего были убиты восемь человек и ранены еще 31.

    Между тем, еще накануне сообщалось, что в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 570 человек.

    13 марта 2026, 06:34 • Новости дня
    Захарова: Евросоюз делает ставку на эскалацию украинского конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намеренно разжигает противостояние на украинской территории, чтобы скрыть отсутствие достижений на иных направлениях и сохранить действующую власть в Киеве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что Еврокомиссия фактически саботирует любые инициативы по мирному разрешению кризиса. Руководство ЕС стремится любыми способами удержать киевский режим, ради чего даже пытается организовать кредитование в обход позиций Венгрии и Словакии.

    До этого Захарова указывала на отказ Брюсселя от поддержки мирного урегулирования на Украине. Дипломат называла финансовую помощь киевскому режиму государственным спонсорством международного терроризма.

    13 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Bloomberg: Нетаньяху пообещал помочь иранской оппозиции свергнуть власть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военно-воздушные силы готовы оказать силовую поддержку противникам иранских властей для создания оптимальных условий к его падению, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Атаки Вашингтона и Тель-Авива серьезно ослабили Иран, однако гарантий смены руководства нет, заявил Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Премьер подчеркнул необходимость внутреннего бунта для достижения этой цели. «Мы создаем оптимальные условия для свержения режима», – сообщил политик.

    Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи и действующий лидер страны Моджтаба Хаменеи пообещал открыть новые фронты, если давление Запада продолжится. Глава израильского кабмина в ответ предупредил, что движение «Хезболла» заплатит высокую цену за агрессию. Единственным способом обеспечить существование еврейского государства он назвал демонстрацию силы.

    В начале боевых действий Нетаньяху заявлял об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи и десятков высокопоставленных чиновников.

    СМИ писали, что американские законодатели добивались от Дональда Трампа насильственной смены власти в Тегеране месяцами.

    13 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Сийярто призвал ЕС по примеру США ослабить санкции против российской нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия призывает Евросоюз временно ослабить санкции против российской нефти по примеру США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Он отметил: «Решение заключается в том, что делают американцы: мы не должны плясать под дудку Зеленского, санкции против российской нефти должны быть сняты, российским энергоносителям должно быть разрешено вернуться на европейский рынок. К сожалению, Брюссель пока не предпринял этот шаг», передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что Будапешт требует от Брюсселя последовать примеру Вашингтона и временно отказаться от ограничений против поставок нефти из России. По его словам, решения Евросоюза не должны приниматься «на основе шантажа Зеленского», а должны учитывать интересы европейских стран.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

