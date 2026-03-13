Индия отложила торговую сделку с США

Индия отложила сделку с США из-за торгового расследования Вашингтона

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индия решила отложить заключение торгового соглашения с США на несколько месяцев, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты The Economic Times.

Основанием для этого стал запуск Вашингтоном нового расследования по статье 301 Закона о торговле 1974 года, направленного на выявление нарушений при импорте товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По данным источников издания, индийские власти решили проявить осторожность и не спешить с подписанием финального документа, чтобы проанализировать потенциальные последствия для экономики страны. Несмотря на завершение работы над первой частью сделки и планы оформить ее в юридический документ в марте, решение отложить подписание было принято после начала расследования.

В феврале Индия и США опубликовали совместное заявление о финализации первой части торгового соглашения. Однако текущая ситуация вынудила индийскую сторону пересмотреть сроки подписания, чтобы избежать рисков для национальных интересов.

Между тем американский Верховный суд 20 февраля признал превышением полномочий введение президентом США импортных пошлин на основе закона об экономических полномочиях. После этого глава Белого дома подписал указ о введении глобальных пошлин на импорт в размере 10%, которые вступили в силу 24 февраля и будут действовать до 24 июля. В дальнейшем было объявлено о намерении повысить пошлины до 15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индии начались массовые протесты фермеров против торгового соглашения с США.

При этом еще в январе индийский МИД опроверг заявления американской стороны о причинах срыва сделки, заявив, что отсутствие телефонного звонка не было причиной.

Напомним, что в декабре 2025 года стороны приступили к активным переговорам, где обсуждались возможные меры по снижению 50-процентных пошлин на индийские товары.



