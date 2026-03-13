  • Новость часаШри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей
    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    13 марта 2026, 13:53 • Новости дня

    Путин поздравил Алферову с 75-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия, особо отметив ее творческую самоотдачу, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу». Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.

    Ранее с юбилеем Ирину Алферову поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы между Россией и Белоруссией, а созданные ею образы стали примером женственности и красоты для миллионов поклонников, передает ТАСС.

    Лукашенко пожелал Алферовой доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

    Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С 1993 года она выступает на сцене московского Театра на Трубной, ранее известного как «Школа современной пьесы». Широкую известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

    За свою карьеру Алферова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, став одной из самых узнаваемых артисток отечественного кино и театра.

    Напомним, 17 января Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником.

    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    Комментарии (24)
    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    Комментарии (14)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    Путин назначил Курносенко первым замглавы МВД России

    Путин сменил первого замглавы МВД
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


    Комментарии (8)
    12 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    Долина изменила взгляд на жизнь после истории с квартирой

    Долина заявила, что история с квартирой изменила ее взгляд на жизнь

    Долина изменила взгляд на жизнь после истории с квартирой
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина призналась, что пережитый стресс из-за мошенничества с недвижимостью сделал ее взрослее и повлиял на творчество.

    По словам Долиной, пережитые события нашли отражение в свежих композициях, передает ТАСС.

    Лариса Долина отметила, что новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что она стала немного взрослее и, «пережив непростую жизненную ситуацию, по-другому начала смотреть на многие вещи».

    Певица уточнила, что большинство треков создавалось именно в период разбирательств. По ее мнению, благодаря этому работы получились качественными и трогательными. Артистка выразила надежду, что зрители полюбят эти произведения.

    Одна из композиций под названием «Последнее прощай» уже представлена публике. Долина подчеркнула, что песня завоевала сердца нескольких миллионов слушателей и может занять первое место в хит-параде «Золотого граммофона».

    Ранее Лариса Долина выпустила песню «Последнее прощай» после истории с продажей недвижимости. Также Долина рассказала об успешном обустройстве на новом месте жительства после выселения из московской квартиры.


    Комментарии (22)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    12 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Сестра Меладзе за год заработала более 290 млн рублей на музыкальном лейбле

    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыкальный лейбл, учредителем которого является Лиана Меладзе, заработал 296 млн рублей в 2025 году, сообщили СМИ.

    Как передает Газета.Ru, выручка компании за год выросла на 41%, а чистая прибыль достигла 143 млн рублей. Лиана Меладзе, сестра известных музыкантов Валерия и Константина Меладзе, осталась в России после начала спецоперации и продолжила вести бизнес.

    Меладзе владеет долей в лейбле Velvet Music и компании, занимающейся арендой недвижимости. После того как Константин Меладзе уехал за границу, она также получила долю в «Первом музыкальном издательстве». По данным СМИ, композитор мог переписать часть бизнеса на сестру, чтобы сохранить доход в России.

    Однако в апреле 2025 года Лиана Меладзе вышла из состава учредителей «Первого музыкального издательства».

    В феврале стало известно, что продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Напомним, в ноябре прошлого года СМИ сообщили, что Константин Меладзе, уехавший из РФ, накопил на счетах российских банков более миллиона рублей.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Актера Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде

    Суд обязал актера Микки Рурка покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за долгов

    Актера Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе за долги по аренде
    @ Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский актер Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе после решения суда по делу о крупной задолженности по аренде, пишут местные СМИ.

    Американский актер Микки Рурк был выселен из арендованного дома в Лос-Анджелесе по решению суда, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Page Six. Согласно судебным документам, дом на Дексель-авеню, который снимал 73-летний актёр, вновь перешёл под контроль владельца после того, как Рурк не исполнил финансовые обязательства.

    Page Six уточняет, что в декабре 2025 года суд обязал Рурка либо выплатить задолженность по аренде в размере 59,1 тыс. долларов, либо освободить помещение. По информации портала, актер, вероятно, не явился на заседание, и суд принял решение в его отсутствие.

    Микки Рурк известен по ролям в таких фильмах, как «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Город грехов», «Рестлер», «Неудержимые» и «Железный человек 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Микки Рурк был замечен в компании россиянки в Нью-Йорке.

    Ранее Берлинский суд принял решение о досрочном выселении партии «Альтернатива для Германии» из штаб-квартиры из-за нарушений условий аренды. До этого в финском городе Миккели жители домов столкнулись с выселением после передачи помещений под центр приема мигрантов.


    Комментарии (7)
    10 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин направил поздравления победительницам Паралимпиады Багиян и Ворончихиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотом XIV Паралимпийских зимних игр, особо отметив вклад спортсменок в развитие паралимпийского движения.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам, отличившимся на XIV Паралимпийских зимних играх.

    В телеграмме паралимпийской лыжнице Анастасии Багиян президент отметил: «Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы». Путин выразил уверенность, что эта победа станет вдохновением для дальнейших свершений спортсменки.

    «Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» – добавил глава государства.

    Путин также поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, ставшую победительницей соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    «Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – заявил Путин.

    Напомним, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года. Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 и принесла сборной России вторую золотую медаль.

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Комментарии (7)
    11 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники

    Кравцов заявил о завершении перехода на единые учебники к 2028 году

    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    К 2028 году все школьники России будут обучаться по единым государственным учебникам по основным предметам, включая русский язык, литературу и естественные науки, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    О завершении перехода на единые учебники для основных школьных предметов к 2028 году сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, с прошлого учебного года все учащиеся 10-11-х классов уже занимаются по единым учебникам истории, а в текущем году к ним присоединились пятиклассники и семиклассники. Со следующего учебного года на такие же стандарты перейдут восьмые и девятые классы.

    Кравцов отметил, что работа по обществознанию для 9-10-х классов практически завершена. Он добавил: «А с 1 сентября 2027 года единые государственные учебники будут по естественно-научным предметам, вместе с Академией наук их готовим, по русскому языку и литературе».

    Министр подчеркнул, что к 2028 году во всех классах появятся единые учебники по ключевым предметам, как ранее поручал президент.

    Ранее Кравцов сообщил о полном завершении работы над новым учебником истории для российских школ.

    Руководство Российской академии наук согласовало с профильным ведомством план создания единых пособий по естественным наукам.

    Первые общие издания по русскому языку и литературе решили внедрить в учебную программу с 2027 года.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    Комментарии (4)
    12 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»

    Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»

    Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Лариса Долина выразила поддержку идее заменить английское слово в названии группы «Иванушки International» на русское, отметив красоту родного языка.

    Певица Лариса Долина поддержала инициативу отказаться от иностранных слов в названиях российских музыкальных групп. В интервью ТАСС она прокомментировала обсуждение возможного переименования группы «Иванушки International», заявив: «Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?».

    Артистка отметила, что считает русский язык одним из самых красивых в мире, а потому, по её мнению, отечественные исполнители вполне могут использовать русские имена и названия. Долина также выразила благодарность продюсеру Игорю Матвиенко за его намерение убрать из названия коллектива слово International.

    По словам Матвиенко, решение о переименовании ещё обсуждается, однако мысль о том, что группа может называться просто «Иванушки», поддержал и сам продюсер. Долина уверена, что отказ от латиницы в названиях никак не повредит популярности исполнителей.

    Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал варварством использование иностранными артистами псевдонимов в России.

    После этого продюсер и народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможности переименования группы из-за недовольства англицизмами и российских законов. А официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что увлечение англицизмами выглядит нелепо и приводит к пренебрежению национальными героями и культурными символами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.


    Комментарии (28)
    11 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    Комментарии (6)
    11 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

    Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, особо отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. В начале разговора российский лидер тепло поздравил эмиратского коллегу с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья и отметил его значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

    Обе стороны отметили, что отношения между двумя странами продолжают динамично развиваться во всех областях.

    «Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран. Президент России подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации конфликта и его урегулирования путем переговоров», – говорится в сообщении.

    Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида за помощь и поддержку, которую оказывают российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет ряд международных телефонных разговоров. Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за помощь при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Комментарии (3)
