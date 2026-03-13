Власти Москвы анонсировали запуск беспилотных электросудов

Tекст: Дарья Григоренко

Ликсутов отметил, что сейчас приоритет отдается развитию рельсового транспорта, а речные суда пока остаются факультативным проектом. По его словам, внедрение беспилотных катеров возможно не ранее чем через два-три года, поскольку основное внимание уделяется технологиям для трамваев и метро, передает «Интерфакс».

Ликсутов также сообщил, что первый в России беспилотный поезд начнет курсировать по Большой кольцевой линии московского метро в конце этого года, но пока без пассажиров. «По плану у нас в конце этого года – выходить уже без пассажиров на графиковое расписание, то есть когда метрополитен живёт обычной жизнью. Будем ездить, конечно не в час пик, чтобы не создавать какой-то дополнительной проблемы для пассажиров», – сказал он.

По итогам первых испытаний точность выполнения технических задач беспилотным поездом составляет 97%. За месяц поезд успешно прошёл 650 км по БКЛ в автоматическом режиме под присмотром машиниста. К 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро на Большой кольцевой линии с пассажирами.

Кроме того, Ликсутов добавил контроль за поездками курьеров на электрических велосипедах на тротуарах Москвы будет усилен. Он подчеркнул, что вместе с Госавтоинспекцией власти Москвы будут следить за соблюдением баланса между интересами пешеходов и велосипедистов, передает РИА «Новости».

Заммэра отметил, что если электрический велосипед используется для коммерческой деятельности, например, курьерских доставок, то такие «тяжелые» велосипеды должны передвигаться по проезжей части или по велодорожкам, если они есть, а не по тротуарам. Такой подход позволит снизить риски для пешеходов и повысить безопасность на улицах города.

«Если это тяжелый электрический велосипед, на котором ездит курьер, и есть возможность ехать по проезжей части, если есть там выделенная полоса, например, либо велодорожка с учетом открытия уже более теплого сезона, то, конечно, этим «тяжелым» велосипедам нечего делать на тротуарах», – подчеркнул Ликсутов.

Напомним, в ноябре прошлого года в районе Нагатинского затона в столице начала работу современная судостроительная верфь, где планируется выпускать до 40 судов ежегодно, включая электросуда.