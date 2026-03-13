Кремль заявил о ситуативном совпадении интересов Москвы и Вашингтона по нефти

Песков заявил о риске нарастания кризиса на энергетическом рынке

Tекст: Вера Басилая

Ситуация на мировых энергетических рынках может привести к нарастанию кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона считает, что нынешние условия чреваты дальнейшим обострением проблем в энергетическом секторе в глобальном масштабе. Песков подчеркнул, что определенные действия способны содействовать стабилизации рынка, однако риски сохраняются.

Песков также отметил ситуативный характер совпадения интересов России и Соединенных Штатов по вопросам стабилизации энергетических рынков.

«Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что исключение сделано сейчас, действительно, для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации», – заявил Песков.

Песков ответил, что пока США не намерены полностью отменять ограничения, и интересы двух стран совпадают лишь в текущий момент.

Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов.

Администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.

Президент Владимир Путин заявил о временном характере высоких котировок на сырьевые товары.