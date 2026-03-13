ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий страны

На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,3% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Деятельность президента одобряют 72,9% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 48,9% участников опроса, а правительства в целом – 47,1%.
Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 32,1%, главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,6%. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий получил 18,9%, снизив результат на 3,5 п. п. Рейтинг лидера «Новых людей» Алексея Нечаева вырос до 10,9%, прибавив за неделю 2,6 п. п.
Электоральная поддержка «Единой России» достигла 32,1%. В тройку лидеров вошли ЛДПР с 10,1% и «Новые люди», набравшие 9,5%.
Уровень поддержки КПРФ снизился до 9,3%, а «Справедливой России» – до 5,4%.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан с 2 по 7 марта 2026 год.