FT: Cтраны Персидского залива потеряли 15 млрд долларов с начала конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли свыше 15 млрд долларов доходов от энергоносителей из-за остановки судоходства через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, через этот морской путь ежедневно перевозились нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ на сумму примерно 1,2 млрд долларов, исходя из прошлогодних цен и объемов.

В статье отмечается: «Потери нефтедобывающих стран в доходах от энергоресурсов в Персидском заливе оцениваются в 15,1 млрд долларов с начала ударов США и Израиля по Ирану, а миллионы баррелей нефти оказались в ловушке из-за почти полного закрытия Ормузского пролива». После эскалации конфликта 28 февраля поток судов через этот стратегический маршрут резко сократился, что серьезно ударило по доходам государств, чья экономика зависит от экспорта энергоносителей.

Наибольшие убытки понесла Саудовская Аравия – по оценке Wood Mackenzie, ее потери составили 4,5 млрд долларов с начала конфликта. Однако в наиболее уязвимом положении оказался Ирак: по словам главы экономического отдела Wood Mackenzie Питера Мартина, 90% его доходов связано с добычей нефти.

По данным Financial Times и Kpler, грузы нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на сумму не менее 10,7 млрд долларов остаются без движения в районе Ормузского пролива. США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля, после чего Иран организовал ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что вызвало резкий рост страховых премий и пересмотр условий страхования из-за возросших угроз безопасности для судоходных компаний и их клиентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI устремилась вверх. Япония решила распечатать стратегические запасы нефти. Германия приняла решение использовать нефтяные резервы на фоне ситуации с Ираном.