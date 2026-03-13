В Тегеране прогремел взрыв рядом с массовым шествием

Взрыв произошел неподалеку от массовой акции протеста в иранской столице

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу во время проведения митингов, передает РИА «Новости».

Как уточняет агентство Fars, детонация неизвестного устройства произошла рядом с участниками акции.

Демонстрации проходят во многих городах страны и посвящены борьбе палестинцев против Израиля. Жители республики массово вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с действиями оппонентов.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы атаковали объекты в Иране. В результате ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, из-за чего в стране объявлен траур на 40 дней.

Тегеран не оставил нападение без реакции. Иранские военные наносят ответные удары по территории еврейского государства, а также по базам США в ближневосточном регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденной непубличности нового верховного лидера исламской республики.