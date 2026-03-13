В Москве анонсировали открытие сезона проката самокатов

Запуск кикшеринга и велопроката ожидается в последних числах марта, указал Ликсутов, передает РИА «Новости».
Операторам требуется время на подготовку техники после недавнего завершения холодов.
Департамент транспорта намерен уделить особое внимание безопасности поездок. Власти совместно с представителями бизнеса проведут осмотр парка, чтобы убедиться в технической исправности и надлежащем санитарном состоянии транспортных средств.
Заммэра добавил, что не готовые к эксплуатации самокаты не будут допущены на городские дороги. Мэрия намерена строго контролировать этот процесс.
В прошлом году в Москве ввели обязательную авторизацию пользователей кикшеринга через портал mos.ru. Сервисы аренды ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности.