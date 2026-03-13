Биткоин подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В «Единой России» призывают сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, вопросы, связанные с формированием тарифов, вызывают у людей справедливое недоумение, а модернизация ЖКХ должна стать одним из приоритетов народной программы партии, передает ТАСС.

Якушев сообщил, что в результате масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры уже удалось заменить около 7 тыс. км сетей и завершить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Он подчеркнул, что благодаря этим мерам качество услуг улучшилось для миллионов жителей страны.

В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья удалось расселить около 16 млн кв. метров, а новоселье отпраздновали свыше 920 тыс. человек. Якушев особо отметил, что переезд не был просто сменой плохого жилья на менее плохое – люди получили современные и комфортные квартиры, сообщается на сайте ЕР.

Также секретарь Генсовета рассказал о расширении программы семейной ипотеки: теперь льготную ставку можно получить не только на новостройки, но и на покупку вторичного жилья в регионах, где мало новых домов. По его данным, более 3 млн граждан воспользовались программами субсидирования ипотечных ставок, что способствует решению жилищного вопроса и поддержке семей.

В 2024 году «Единая Россия» обеспечила законодательное закрепление стандарта для новых кварталов: их теперь необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой – школами, детсадами, поликлиниками. Это, по мнению Якушева, позволит создать для людей комфортное окружение и решить ряд социальных проблем.

Отдельно Якушев остановился на партийном проекте «Безопасные дороги» – с 2019 по 2025 годы в России построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что качественные дороги способствуют безопасности, развитию бизнеса и торговли, а также улучшают транспортную доступность для жителей страны.

Кроме того, Якушев сообщил, что проект «Городская среда» позволил привести в порядок и отремонтировать 50 тыс. общественных пространств и дворов, всего реализовано около 120 тыс. объектов. За период действия народной программы в России введено более полумиллиарда кв. м жилья.

«Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. В их числе – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», – заключил Якушев.

Ранее Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ.