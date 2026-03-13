  • Новость часаВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    13 марта 2026, 11:55

    Израиль заявил об ударах по секретным бункерам и ракетным заводам Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные провели масштабную воздушную операцию, поразив подземные хранилища и заводы по производству баллистических ракет в нескольких иранских провинциях, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    Израильские ВВС по наводке разведки провели несколько волн ударов одновременно по инфраструктуре в Тегеране, Ширазе и Ахвазе, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В Ширазе летчикам удалось поразить подземный комплекс, где якобы производились и хранились снаряды, предназначавшиеся для обстрела еврейского государства. В столице Ирана целью стали базы противовоздушной обороны и цеха по сборке компонентов вооружения.

    Также сообщается об успешной атаке на командные пункты сухопутных войск КСИР в городе Ахваз. Элитные иранские подразделения понесли ущерб в результате скоординированных действий авиации.

    Ранее израильские военные провели бомбардировку правительственных объектов в Тегеране. Также они завершили серию ударов по подземной части научно-исследовательского комплекса КСИР.

    12 марта 2026, 19:20
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    13 марта 2026, 11:12
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Axios: Хуситы могут атаковать США и Израиль из-за нападения на Иран

    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 14:40
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 08:45
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    12 марта 2026, 17:15
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 10:25
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    12 марта 2026, 18:36
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля

    Верховный лидер Ирана рассказал о потере жены и сестры при атаках

    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    @ Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом обращении новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи упомянул, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что потерял близких членов семьи в результате атак США и Израиля, передает РИА «Новости». В своем первом официальном обращении он подтвердил, что погиб его отец Али Хаменеи, а также сообщил о смерти супруги и сестры.

    Моджтаба Хаменеи отметил: «Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям». Эти слова были опубликованы пресс-службой нового лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 21:02
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    13 марта 2026, 01:25
    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака

    США потеряли самолет-заправщик при инциденте с другим самолетом в небе над Ираком

    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака
    @ Romeo Guzman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский военный самолет-заправщик KC-135 разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном, при этом второй самолет удалось посадить без происшествий, сообщили в Центральном Командовании ВС США (CENTCOM).

    Потеря американского самолета-заправщика KC-135 произошла в небе над западным Ираком, передает РИА «Новости». Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что инцидент случился в ходе операции против Ирана и не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.

    В заявлении командования говорится: «Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость», спасательная операция продолжается».

    По данным CENTCOM, в происшествии участвовали два самолета: один потерял управление и разбился, другой смог совершить безопасную посадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    Центральное командование США подтвердило, что Кувейт признал вину за инцидент с потерей самолетов из-за дружественного огня.

    Этот случай стал рекордным по числу уничтоженных американских F-15E Strike Eagle за один вылет в результате дружественного огня в современной авиации.


    13 марта 2026, 08:14
    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке

    Французский сержант погиб при атаке дрона на базу в Ираке

    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    При ударе беспилотника в районе иракского города Эрбиль погиб старший сержант из батальона альпийских стрелков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент республики Эмманюэль Макрон подтвердил потерю бойца, передает ТАСС.

    Глава государства написал в соцсети: «Старший сержант Арно Фрион из седьмого батальона альпийских стрелков погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке».

    Французский лидер также уточнил информацию о пострадавших сослуживцах погибшего. По его словам, в результате враждебных действий ранения получили еще несколько военных.

    Ранее портал Shafaq News информировал, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил. Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иракской провинции Умид Хошнав сообщил о ранении шести французских военных при ударе по базе в Эрбиле.

    Ранее Париж объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Для защиты своих интересов Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle.

    13 марта 2026, 10:34
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    @ Rafiq Maqbool/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы по началу сопровождения танкеров через Ормузский пролив ВМС США могут реализовать к концу месяца, несмотря на продолжающиеся атаки Ирана на суда.

    ВМС США пока не готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, пишет TWZ.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил CNBC, что миссия по эскорту состоится относительно скоро, но сейчас военные силы сосредоточены на уничтожении наступательных возможностей Ирана и связанных с ними производственных объектов. По его словам, сопровождение танкеров может начаться к концу месяца.

    Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал продолжать держать пролив закрытым для судоходства, отказавшись от переговоров с другими странами о прекращении атак. На этом фоне рынки выражают обеспокоенность, а аналитики не исключают необходимости наземной операции для полного открытия пролива.

    Тем временем, Иран продолжает атаковать коммерческие суда в регионе. В акватории Ирака были подожжены два танкера, один из которых принадлежит американской компании. Ирак временно приостановил работу своих нефтяных портов после нападения. По данным компании Ambrey, оба судна подверглись атаке, один человек погиб, а 38 были спасены.

    По заявлению КСИР, танкер Safesea Vishnu был атакован после неоднократных предупреждений. Также был поврежден контейнеровоз под флагом Японии в Персидском заливе, а еще одно судно пострадало вблизи побережья ОАЭ.

    Постоянные атаки вызвали скачок цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство объявило о крупнейшем в истории высвобождении стратегических резервов топлива. Правительство Дании призвало граждан снизить потребление ископаемого топлива.

    Президент США Дональд Трамп заверил, что не допустит создания Ираном ядерного оружия, несмотря на экономические риски. По оценке Reuters, за первые шесть дней войны США потратили не менее 11,3 млрд долларов.

    Израиль подтвердил удары по ядерным объектам Ирана, в том числе по комплексу Талеган под Тегераном, а также по другим объектам и фигурантам ракетной программы. В ответ Хезболла нанесла массированные удары по Израилю, выпустив около 200 ракет и 20 беспилотников из Ливана.

    По данным Reuters, несмотря на массированные удары, руководство Ирана сохраняет контроль над страной и не собирается сдаваться, а Хаменеи призвал к дальнейшему противостоянию американским военным базам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заминированный катер атаковал нефтяной танкер у берегов Ирака. Два нефтяных танкера попали под обстрел в том же районе. Разведка США получила данные о минировании Ормузского пролива силами Ирана.

    12 марта 2026, 16:59
    В Иране рассказали о последствиях уничтожения энергосистемы страны

    Лариджани: Регион «погрузится во тьму» в случае уничтожения энергосистемы Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В своем заявлении он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности уничтожения иранской энергосистемы, передает ТАСС.

    «Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставляет широкие возможности для выслеживания американских военнослужащих, спасающихся бегством», – написал Лариджани в соцсетях.

    Ранее ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана.

    12 марта 2026, 19:28
    Иранская армия пригрозила скорым уничтожением Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное руководство Ирана заявило о скором уничтожении Израиля и поддержке создания независимого палестинского государства.

    Армия Ирана выступила с заявлением о скором уничтожении Израиля, передает ТАСС. В тексте, опубликованном агентством Fars, подчеркивается: «Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко».

    Заявление приурочено к Международному дню Иерусалима, который отмечается по инициативе Ирана с 1979 года.

    День Аль-Кудс проводится ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамадан и направлен на поддержку борьбы палестинцев за свои права. Иран традиционно использует этот день для выражения солидарности с палестинским народом и критики политики Израиля.

    Заявление иранской армии прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающихся обсуждений статуса палестинских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации и заявил о намерении Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля. Совбез ООН отклонил проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 23:07
    Нетаньяху заявил о невозможности публичных появлений нового лидера Ирана

    Нетаньяху: Новый верховный лидер Ирана не может показываться на публике

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вынужден избегать публичности после убийства Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи его преемник и сын Моджтаба Хаменеи не может появляться на публике, передает РИА «Новости».

    «Мы уничтожили предыдущего тирана, и новый тиран ... не может показываться на публике», – сказал Нетаньяху.

    Он также добавил, что в ходе текущей войны Израиль еще готовит «много сюрпризов», однако отказался раскрывать детали дальнейших действий в отношении нового лидера Ирана и генерального секретаря движения «Хезболла».

    Ранее совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении заявил, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    МИД Ирана сообщил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 05:03
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    12 марта 2026, 20:46
    МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли
    МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли
    @ ZIPI/EPA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Испании уверены в независимости страны и не боятся возможного разрыва торговых отношений с Соединенными Штатами, подчеркнули в МИД королевства.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство страны не опасается возможного разрыва торговых связей с США, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу TVE глава МИД подчеркнул: «У нас сложились взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами». Он напомнил, что американские военные базы в Испании предоставляются бесплатно и находятся под испанским суверенитетом, хотя используются совместно.

    Дипломат отметил, что Испания «ничего не боится», и назвал идею разрыва отношений «миром абсолютного хаоса и беспорядка». Альбарес подчеркнул, что страна является «свободной и суверенной, принимающей решения на суверенной основе».

    Напомним, что напряженность между Испанией и США усилилась после военных действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, которым Мадрид изначально выразил несогласие. Впоследствии Испания отказалась разрешить использование американских баз на своей территории для операций против Ирана.

    3 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать все торговые отношения с Испанией, сославшись на отказ Мадрида увеличить военные расходы до 5% ВВП и подчеркнув возможность использования баз вопреки позиции испанских властей.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.


