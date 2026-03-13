Голикова сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России

Tекст: Дарья Григоренко

Голикова заявила на заседании коллегии Минтруда, что несмотря на сложности, в рамках демографической повестки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. «В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост», – подчеркнула Голикова, передает РИА «Новости».

Среди регионов-лидеров названы Севастополь, Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Калининградская, Рязанская области, а также республики Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ. Эти субъекты демонстрируют наибольший рост рождаемости среди российских регионов. По словам Голиковой, особое внимание уделяется поддержке демографической политики именно там, где ранее наблюдалось снижение.

Вице-премьер также отметила снижение уровня бедности в России. По итогам 2025 года показатель бедности составил 6,7% и уменьшился на 0,4% по сравнению с 2024 годом. Она уточнила, что официальные данные по бедности в ближайшее время опубликует Росстат.

В минувшую пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в регионе по итогам года зарегистрирован рекордный прирост числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.

Ранее Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в ближайшие десять лет. Российский лидер поручил правительству обновить региональные программы демографического развития с учетом лучших практик.

До этого Путин напомнил о снижении общего показателя рождаемости в стране до уровня 1,4%.